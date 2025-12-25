OpenAI探讨广告方案 据报赞助内容或在回复中更易出现
更新时间：12:20 2025-12-25 HKT
发布时间：12:20 2025-12-25 HKT
发布时间：12:20 2025-12-25 HKT
据《The Information》引述知情人士报道，OpenAI旗下ChatGPT正推进其广告方案，正研究调整AI模型，在用户提出与消费相关的问题时让赞助内容更容易出现在ChatGPT 的回答中，公司内其他讨论还包括投放广告在应用程式内，以各种方式出现的模拟设计。另一知情人士指，OpenAI可能会创建一种新型的数码广告。
OpenAI正进军广告领域，以进一步提升收入，此举对该公司准备中的大规模融资尤为重要。OpenAI行政总裁Sam Altman上月表示，公司收入远超过130亿美元，并暗示它在2027年的收入可能达到1000亿美元。目前，OpenAI通过消费者和企业订阅，以及提供应用程式编程接口和其他工具的访问权来产生收入。
