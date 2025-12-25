Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI探讨广告方案 据报赞助内容或在回复中更易出现

商业创科
更新时间：12:20 2025-12-25 HKT
发布时间：12:20 2025-12-25 HKT

据《The Information》引述知情人士报道，OpenAI旗下ChatGPT正推进其广告方案，正研究调整AI模型，在用户提出与消费相关的问题时让赞助内容更容易出现在ChatGPT 的回答中，公司内其他讨论还包括投放广告在应用程式内，以各种方式出现的模拟设计。另一知情人士指，OpenAI可能会创建一种新型的数码广告。

OpenAI正进军广告领域，以进一步提升收入，此举对该公司准备中的大规模融资尤为重要。OpenAI行政总裁Sam Altman上月表示，公司收入远超过130亿美元，并暗示它在2027年的收入可能达到1000亿美元。目前，OpenAI通过消费者和企业订阅，以及提供应用程式编程接口和其他工具的访问权来产生收入。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
22小时前
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
打卡无极限︱盛装女潜入深圳地鐡隧道 网民狠批：好日子过多了
即时中国
4小时前
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮
时事热话
22小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
14小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
15小时前
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一
饮食
3小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
2025-12-24 10:00 HKT
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
20小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
22小时前