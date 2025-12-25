江西铜拟91亿收购矿企SolGold



江西铜（358）同意收购铜矿商SolGold，据收购条款或涉及约91亿港元。

在此前两次报价遭到拒绝后，SolGold在周三的声明中表示，已接受江西铜最新提出的以每股28便士的价格，现金收购其尚未持有的股份。SolGold称，若计入未来可能发行的股份，对公司的估值最高可达8.67亿英镑（折合约90.9亿港元）。该公司补充称，该报价较上月首次提出收购要约前的股价溢价43%。

有业界人士分析指，铜价屡创新高、市场对铜矿的兴趣激增，并随著全球经济加速电气化，铜将面临供应短缺，促使大型矿业公司之间接连出现收购接触，包括早前必和必拓对Anglo American Plc发起但未能成功的收购尝试。

江西铜已是SolGold最大股东，持股比例略高于12%。据SolGold，各自持有SolGold超过10%股份的必和必拓和Newmont已表态支持此次收购要约。该公司还称，Maxit Capital LP等其他投资者也予以支持。