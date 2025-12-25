英伟达收编潜在挑战者 与初创Groq达成技术授权协议

英伟达与人工智能初创企业Groq达成授权协议，进一步加大对与人工智能(AI)热潮相关公司的投资，并获得在其产品中添加一种新技术的权利。

英伟达付费获得了使用Groq技术的权利，将把Groq的晶片设计融入未来产品。两家公司表示，Groq的部分高管将离职加入英伟达以协助这项工作。Groq周三在其网站上发布公告称，将继续作为一家独立公司运营，并任命一位新的行政总裁。至于交易的财务细节则没有公布。

Groq是众多正在开发自有AI晶片以挑战英伟达的公司之一，有分析视今次合作为英伟达收编潜在挑战者。

Groq估值达69亿美元

成立于2016年的Groq，今年9月完成7.5亿美元融资，这轮融资后的估值达到69亿美元。当时，Groq表示将用这笔资金扩大数据中心容量。该公司在公告中表示，提供外判计算服务的数据中心业务将继续运营。

Groq高层将加入英伟达

Groq行政总裁Jonathan Ross曾是Google晶片部门的高层，参与创建了为AI工作负载提供动力的张量处理单元(TPU)。Groq在公告中称，作为交易的一部分，他和其他高层将加入英伟达 「以帮助推进和扩展授权技术」。



