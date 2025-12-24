Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Waymo旗下Robotaxi停电期间瘫痪马路 承诺更新软件兼制定应急协议

商业创科
更新时间：15:41 2025-12-24 HKT
发布时间：15:41 2025-12-24 HKT

美国三藩市上周发生大规模停电，导致全市交通信号灯失灵，Alphabet旗下自动驾驶部门Waymo多辆无人的士（Robotaxi）停在路中心，造成市内交通严重堵塞。公司最新宣布，将紧急强化其自动驾驶软件系统，以便更好地应对停电情况。

「确认请求」激增影响后台

Waymo解释，当自动驾驶系统遇到交通信号灯断电时，会按照「四向停车让行」（Four-way stop）的方式处理。然而，为了确保绝对安全，车辆偶尔会向远端控制中心发出「确认请求」，确保做出最安全的选择。

公司指出，尽管在12月20日的停电期间，其车队成功自行应对约7,000个失灵的交通灯，但由于「确认请求」在短时间内集中激增，影响后台响应速度。

与三藩市市长制定应急协议

此次停电源于太平洋煤气电力公司一处变电站起火，导致三藩市多个区域大停电，一度影响约13万名居民。根据社交媒体流传多条影片显示，多辆Waymo车辆打死火灯，停在街道中央，导致交通阻塞。Waymo表示正采取措施，将整合更多有关区域性停电的「背景信息」，使车辆能更加果断地判断并通过相关路口。

此外，Waymo正与三藩市市长Daniel Lurie合作，制定应急响应协议，并更新针对紧急救援人员的培训内容。

