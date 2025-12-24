证监会列「胜」酱香原浆酒及其RWA代币为可疑投资产品

证监会今日宣布，将「胜」酱香原浆酒（VSFOLT）及「胜•酱香原浆酒」RWA代币列入可疑投资产品。

有关产品由由ADG平台任推广代理，宣称代表若干白酒原浆酒实体资产以及一家香港上市公司股份，而投资者可于产品到期后分享利润。不过，证监会提醒，有关投资产品不受证监会规管，投资者受到的保障非常有限，甚至可能蒙受重大或全部损失。

证监会又提到，有关产品相关网站及社交媒体帐户包括：

(a) 网站: https://www.adg.finance

(b) Telegram: https://t.me/+hPymDXdH9_E2MzNl

(c) Discord: https://discord.gg/RjkNkppxqm

(d) X: https://x.com/RWA_ADG