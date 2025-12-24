「杭州六小龙」之一云深处启动A股IPO辅导 获「国家队」押注

12月24日，证监会信息显示，杭州云深处科技股份有限公司（简称「云深处」）正式启动上市辅导，辅导券商为中信建投证券。

《星岛》注意到，这家被称为「杭州六小龙」之一的机器人公司，刚刚在两周前完成超过5亿元的C轮融资，加速具身智能核心技术攻关与行业落地。

有业内人士指出，云深处从完成大额融资到启动IPO辅导，仅间隔14天，可以窥见公司冲刺资本市场的决心与速度。

云深处成立于2017年11月，聚焦具身智能技术创新与行业应用，专注于四足机器人、人形机器人及核心零部件的研发、生产、销售和服务。公司创始人兼CEO朱秋国为控股股东及实际控制人，其与一致行动人合计控制公司32.60%的股份。

据云深处介绍，公司C轮融资由招银国际和华夏基金联合领投，阵容堪称豪华。特别是作为「国家队」，中国电信、中国联通旗下基金亦参与了此次战略投资。

此外，云晖资本、中芯聚源、浙大基金会、首程控股等多家机构纷纷跟投，达晨财智、前海方舟、央视融媒体基金、北京机器人产业发展投资基金和华映资本等老股东也继续加持。

