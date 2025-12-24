汇丰多招防范潜在骗案 人脸识别代SMS密码 明年向部份客户重征最低结余费

汇丰香港零售银行及财富管理业务反欺诈及信贷主管黄咏诗引述数据指出，2024年香港骗案损失金额高达91.5亿元，其中以投资骗案的单案损失最高；若以数量计，则以门票、公仔等大众消费领域的低单价买卖类骗案最多。她表示，汇丰正透过科技识别并拦截潜在骗案，审视现有帐户状况，以多层次防御策略强化反诈体系。

用AI每月分析9亿宗交易

汇丰香港零售银行及财富管理业务客户关系及个人银行策划主管许熙敏表示，该行运用人工智能（AI）每月分析约9亿宗交易，并透露长期不用的零结余帐户或被转售予罪犯，单是2024年非持有香港身份证的零结余帐户涉及金融罪案的比例，较持有香港身份证客户高出超过一倍。

汇丰香港区零售银行及财富管理业务反欺诈主管黄咏诗（左）及汇丰香港区零售银行及财富管理业务客户关系管理及个人银行策划主管许熙敏。吴艳玲摄

为增加诈骗集团维持「傀儡户口」的运营成本，许熙敏表示，该行将于明年起，对持有非香港身份证客户重启征收最低结余服务费，客户需维持最低结余在1万元或以上，否则将按月收取低结余费用，旨在进一步识别与防范可疑帐户。

「智安存」推出后已开立逾百户口

另外，黄咏诗指出，香港骗案受害群体中，25岁以下青年及60岁以上长者为高发人群，学生与新来港人士易因「涉嫌违法」等话术沦为骗子目标。她指出，该行正透过大量数据分析交易行为，甚至细致至长者输入密码的速度，发现异常即拦截并核实，而「智安存」自11月推出后已开立超过100个户口。

黄咏诗表示，汇丰已连接「防骗视伏器」，今年首10个月累计向客户发出超过2万个防骗警示。她亦透露，该行已陆续透过如人脸识别等认证取代SMS一次性密码，预计在今年年底或明年第一季全面完成。

