数码港AI超算中心本地化部署 解决「敏感数据不能离港」难题

全港规模最大的数码港人工智能超算中心（AISC）自去年12月启用以来，其算力使用率已高达八成。为鼓励产业研发，政府推出30亿元资助计划，至今已批出近20个项目，涵盖本地大学、医疗机构及科研公司等。凭借本地化部署与国际安全认证，该中心解决了敏感数据不能离港的监管难题，正成为香港创科发展的核心引擎。

资助计划已批出近20项目

数码港业务发展部总监霍露明表示，AISC提供高达3000 PFLOPS的顶级算力，相当于一小时可完成近100亿张图像处理、超过1,100万小时语音翻译，以及超过4万公里的自动驾驶人工智能数据处理。

为鼓励应用，政府透过数码港推出「人工智能资助计划」（AISS），拨款30亿元资助合资格项目。计划自去年10月接受申请，已收到超过30宗申请，迄今批出近20个项目，获批项目涵盖本地大语言模型、医学大模型、新材料等研发。

成本与安全是两大竞争优势

霍露明称，成本与安全是AISC的两大竞争优势。资助计划为企业提供平均约七成的算力费用补贴，大幅降低门槛。另有「人工智能创新加速计划」，企业可以低至每月1800元的成本进行概念验证。霍露明指，本港金融、政府等领域的敏感数据有严格规定不得离港，AISC的本地化部署正好满足此核心要求，让用户能安心使用。

科技公司Pivotal Technologies资深产品经理吴卓轩表示，依托超算中心，其AI影片生成效率提升75%，训练时间减少85%，突破一般平台限制。另一企业KBQuest运营总监郑恩雄指出，配合资助计划，显著降低了企业初始投入成本与风险。

强大算力伴随着高能耗挑战。霍露明坦言，目前AISC电费占数码港整体营运电费一半。她称，AISC现时的能源使用效率（PUE）值为1.6，为进一步提升效益，第五期数据中心将引入「液冷技术」，目标将PUE降至1.3。相比传统风冷，既能降低能耗，亦可延长晶片寿命。