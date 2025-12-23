日本调查揭99%人买手信 港人送予同事及上司比例高  远多于内地及韩国

港人外游热情高企，有统计指今年平均每人外游3次。日本OMIYAGE振兴会调查揭示，伴手礼市场需求极为庞大，98.7%受访者表示会购买伴手礼，平均花费约100至150元。其中，香港市场的消费行为呈现鲜明特色，香港受访者为上司购买伴手礼比例高达19.9%，在中国内地、香港、台湾及韩国四个市场中排名第一。

伴手礼成重要社交资本

为剖析各地选购伴手礼的行为及偏好，振兴会于今年11月进行了 一项大型跨市场调查，访问了共2,158位消费者。调查显示，送礼对象虽然以家人（82.8%）、朋友（69.2%）及配偶/伴侣（49.1%）为主，但送给同事（38.3%）及上司（16.2%）的比例亦不容忽视。

香港受访者为上司购买伴手礼的比例高达19.9%，在四个市场中排名第一。

其中，香港受访者为上司购买伴手礼的比例高达19.9%，在四个市场中排名第一，较平均高出3.7%，其次为中国内地，有19.5%；台湾有18%；韩国则仅6.5%。香港受访者为同事购买的比例（46%）亦排名第二，高出平均7.7%，反映香港职场关系紧密，伴手礼成为重要的社交资本，而排名第一的台湾有48.2%；第三位中国为33.3%；韩国则仅有24.7%。

热衷在社交平台分享

香港及台湾受访者在送礼时，较其他地区更视之为一种 「社交礼仪」。同时，香港最热衷于在社交平台分享伴手礼（23.1%），且最认同「收到曾在社交平台上看过的伴手礼」会觉得被重视（36.8%），显示社交媒体的曝光与评价，在香港消费者的送礼决策与收礼感受中扮演关键角色。

香港及台湾受访者在送礼时，较其他地区更视之为一种 「社交礼仪」。

此次，振兴会特别集结4款具地域风格的经典伴手礼，包括北海道的SNOW MILK CHEESE、东京的NEWYORK PERFECT CHEESE、京都的IKKYU及福冈的AMANBERRY。

振兴会又表示，结果显示现代消费者追求的伴手礼，已超越物品本身，更是情感表达、 故事叙述与个人品味的延伸。