Nvidia据报明年对华出口H200晶片前 美议员促商务部公开审批情况

更新时间：11:47 2025-12-23 HKT
发布时间：11:47 2025-12-23 HKT

市传英伟达（Nvidia，NVDA）计划明年2月中之前向中国出口H200人工智能晶片之际，据路透报道，美国议员周一（22日）要求美国商务部披露所有中国公司申请英伟达H200晶片的许可审批情况，并在许可证获批后48小时内予以公布。

希望知道多项评估资料

美国参议员Elizabeth Warren和众议员Gregory Meeks希望在颁发许可证前，就有关问题举行简报会，内容包括「对获准出口晶片的军事潜力进行评估，以及盟友和伙伴对出口这些晶片决定的反应」。他们还希望看到特朗普政府签署任何允许向中国出口晶片的政府间协议文本、商务部对中国自主生产最先进晶片的性能评估，以及中国有能力生产多少晶片的评估。

特朗普准对华出售H200晶片

美国总统特朗普本月表示，将允许出售英伟达的H200晶片，但美国政府需从中收取25%的费用。他表示，这笔交易将通过减少对中国晶片的需求，帮助美国企业保持对中国晶片制造商的领先优势。

