郑家纯家族据报聘请顾问 洽售伦敦瑰丽酒店

据彭博引述消息报道，新世界（017）郑家纯家族已聘请顾问，准备出售位於伦敦霍尔本区（Holborn district）瑰丽酒店。瑰丽酒店集团发言人拒绝置评，但表示旗下品牌并未出售，所有酒店均照常营运。

试图出售一系列资产

报道提到，受累于香港房地产价格下跌，导致新世界负债率上升，正试图出售一系列资产，同时郑氏家族亦一直在寻找合作伙伴注资。

事实上，新世界早前曾提出19亿美元债务置换要约，并获持有本金额合共25.29亿美元的永续债及债券持有人愿意接纳要约，集团预期将发行合共13.62亿美元的新永续债及债券，较其原本预计的发行上限19亿美元，达标约71%。完成换债后，料可削减永续债及债券本金额约11.7亿美元。

另一方面，本月初也有报道指郑家纯正为家族旗下瑰丽酒店集团物色买家，探讨出售酒店部份资产的可能性，并已与一些公司接洽，惟谈判仍属初步阶段，最终是否成事仍有变数。

瑰丽酒店业务现时由郑家纯女儿郑志雯主理，隶属于家族私人投资旗舰周大福企业。目前该品牌在全球拥有58间酒店，其中位于香港的瑰丽酒店（Rosewood Hong Kong）今年荣登「世界50最佳酒店」榜首；另据一份债务置换计划文件显示，该酒店估值已达159亿元。

相关文章：传郑家纯家族研售部份瑰丽酒店资产 单计本港Rosewood估值近160亿