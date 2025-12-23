Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑家纯家族据报聘请顾问 洽售伦敦瑰丽酒店

商业创科
更新时间：10:51 2025-12-23 HKT
发布时间：10:51 2025-12-23 HKT

据彭博引述消息报道，新世界（017）郑家纯家族已聘请顾问，准备出售位於伦敦霍尔本区（Holborn district）瑰丽酒店。瑰丽酒店集团发言人拒绝置评，但表示旗下品牌并未出售，所有酒店均照常营运。

试图出售一系列资产

报道提到，受累于香港房地产价格下跌，导致新世界负债率上升，正试图出售一系列资产，同时郑氏家族亦一直在寻找合作伙伴注资。

事实上，新世界早前曾提出19亿美元债务置换要约，并获持有本金额合共25.29亿美元的永续债及债券持有人愿意接纳要约，集团预期将发行合共13.62亿美元的新永续债及债券，较其原本预计的发行上限19亿美元，达标约71%。完成换债后，料可削减永续债及债券本金额约11.7亿美元。

另一方面，本月初也有报道指郑家纯正为家族旗下瑰丽酒店集团物色买家，探讨出售酒店部份资产的可能性，并已与一些公司接洽，惟谈判仍属初步阶段，最终是否成事仍有变数。

瑰丽酒店业务现时由郑家纯女儿郑志雯主理，隶属于家族私人投资旗舰周大福企业。目前该品牌在全球拥有58间酒店，其中位于香港的瑰丽酒店（Rosewood Hong Kong）今年荣登「世界50最佳酒店」榜首；另据一份债务置换计划文件显示，该酒店估值已达159亿元。

相关文章：传郑家纯家族研售部份瑰丽酒店资产 单计本港Rosewood估值近160亿

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
20小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
5小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
19小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
23小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
13小时前
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
87岁梁爱患胰脏癌大半年 住老人院放弃治疗 体重急降不足70磅：愿望系死得快好世界丨独家
影视圈
2小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
21小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
18小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
22小时前