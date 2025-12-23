港IPO融资额全球第一 日均成交创新高 港交所：全球投资者纷纷返场

2025年即将收炉，据港交所（388）昨日公布年度回顾报告，本港今年金融市场成绩斐然，其中新股市场（IPO）融资额位居全球第一，平均每日成交额更创历史新高。港交所形容，2025年是全球投资者纷纷重返香港市场的一年，未来将继续不断优化市场。

多间生科及特专科企上市

港交所报告显示，2025年本港融资额较去年明显上升，截至12月19日，共有106间公司在香港交易所上市，融资总额达2,746亿元，其中4间公司更跻身2025年全球十大新股之列。期内在港交所上市的公司透过再融资，累计筹集了660亿美元，约5,136亿港元。此外，自《上市规则》第十八A章和第十八C章实施以来，共有88间生物科技和特专科技公司在港交所上市，充分反映出投资者对前沿领域的浓厚兴趣。

相关文章：毕马威料明年港IPO集资额3500亿 中介需预留更多时间准备上市材料

首11个月成交按年增43%

2025年多个市场的成交量创出新高。平均每日成交额更创下历史新高，现货市场2025年首11个月平均每日成交金额达2,307亿元，较去年同期上升43%。

截至11月30日，期货及期权平均每日成交合约张数，创下169万张的新高纪录，按年升8%，其中股票期权是交投最活跃的产品，平均每日成交合约张数达约89.55万张，较去年同期升23%。

交易所买卖产品ETP市场亦日益壮大，今年共有48只新ETP上市，截至上月底日均成交额达376亿元，较去年同期翻倍。

旗下伦敦金属交易所（LME）今年表现同样强劲，年初至11月30日的平均每日成交量较去年同期升6%。同时LME计划于2026年下半年初引入期权自动到期功能，预计年底推行电子期权交易。

陈翊庭：中亚创新发展增活力

港交所行政总裁陈翊庭表示，2025年是全球投资者纷纷重返香港市场的一年，中国内地和亚洲的创新发展为市场注入源源不绝的活力。市场流动性不断增加，上市锣声接连响起，创新获得资本青睐。她续指，港交所将会再接再厉，继续大力扩大产品生态圈，建设更加丰富多元的市场，提供各种现货股票、ETF、衍生产品、定息及货币产品，以及其他风险管理工具，满足不同投资者的需求。

展望2026年，陈翊庭说，将继续依靠科技赋能、携手合作伙伴，共同构建面向未来的生态圈，期待新的一年与市场各方加深合作，携手迎接更大机遇。

相关文章：陈翊庭称逾300公司明年排队上市 未来10年推动亚洲市场与中国互联互通