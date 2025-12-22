许正宇指港黄金市场全产业链已初步形成 明年试运中央清算系统

财库局局长许正宇今日（22日）在黄金市场发展简介会上向业界表示，香港黄金市场的全产业链已初步形成，政府正积极以打造香港成为国际黄金交易、储存、清算及风险管理中心为目标。此外，为支持业界成立黄金行业组织，政府将成立筹备小组，广泛吸纳本地及国际业界持份者参与。

业界在过程中反应正面

许正宇表示，政府在2024年《施政报告》前瞻性地提出要构建国际黄金交易中心，经过一年多的时间，结合政府、监管机构和业界的力量，乐见香港黄金市场的全产业链已初步形成。他指出，业界在过程中反应正面，提供了许多宝贵意见，同时香港凭借国际金融中心的地位，以及背靠祖国、联通世界的独特优势，将继续与业界紧密合作，合力将香港打造为国际黄金交易、储存、清算及风险管理的中心。

他指出，政府至今推出的各项措施已取得实质进展。在仓储设施方面，香港机场管理局已完成机场贵金属储存库首阶段扩建，容量达200公吨，并正积极落实进一步扩容至1,000公吨的计划。同时，上海黄金交易所已在香港建立首个离岸仓库。

LME纳入香港成许可交付地

港交所旗下伦敦金属交易所（LME）今年1月亦将香港纳入为其全球仓库网络内的许可交付地点，并开始接受仓库营运商申请许可。截至11月底，伦敦金属交易所13个在港认可仓库已全数投入服务，现时已储有17,300吨有色金属。

另一方面，财库局已与深圳市地方金融管理局签署合作备忘录，共同构建深度融合的区域黄金生态圈，为港深两地开展加工贸易合作奠定基础。在黄金交易清算方面，由政府全资拥有的公司所管理的香港黄金中央清算系统计划于2026年内开展试营运。

设小组支持成立黄金行业组织

此外，为支持业界成立黄金行业组织，政府将成立筹备小组，广泛吸纳本地及国际业界持份者参与，推动业界协作，促成一个由业界自主营运的行业组织。筹备小组将就行业组织的组成方式、成员资格及财务安排等细节深入讨论。



许正宇补充指，期望透过即将成立的筹备小组进一步加强与业界的合作，日后行业组织将有助深化与政府及监管机构的沟通，并在业务发展、海内外推广、国际合作及人才培育等方面发挥关键作用，助力香港黄金市场实现长远发展。