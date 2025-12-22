Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金管局推知识产权融资沙盒 3大发钞行成首批参与者

商业创科
更新时间：17:33 2025-12-22 HKT
发布时间：17:33 2025-12-22 HKT

金管局公布，联同商务及经济发展局、知识产权署推出知识产权融资沙盒。香港3家发钞行包括中银香港（2388）、汇丰及渣打香港已经加入沙盒成为首批参与者，并确认有来自生物科技、电子及科技行业的客户对透过沙盒测试知识产权融资交易感兴趣。

助试点行业用知识产权资产融资

《行政长官2025年施政报告》提及，知识产权融资沙盒旨在协助试点行业利用知识产权资产进行融资。沙盒提供一个协作和风险可控的环境，让银行、知识产权估值机构、法律执业者及其他相关专业界别共同测试以知识产权资产（例如专利、商标及版权）为基础的整个融资安排。

银行可以透过沙盒，获得跨领域专业人士的支持，以及金管局、商经局和知识产权署的指导，制定并完善其知识产权融资的安排。措施亦能为银行日后提供知识产权融资累积实务经验，以更好满足创新企业的需要，尤其是拥有丰富知识产权但欠缺有形资产作银行融资抵押品的中小企。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
5小时前
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
赵世曾70岁旧爱姚炜风采完胜女儿 曾因赵式芝同性婚姻撞墙断绝关系 母女现况曝光
影视圈
6小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
5小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
6小时前
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
55岁前「TVB金牌司仪」今年初破产  开班当导师重新出发  首开腔谈困境：于谷底徘徊
影视圈
2025-12-21 16:00 HKT
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮
旺角公公婆婆当街讨吃 声称金融海啸失去一切 仗义港女请食饭解困：宁愿被呃都要帮｜Juicy叮
时事热话
3小时前
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因
屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因｜Juicy叮
时事热话
7小时前
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
宝莲禅寺第八代住持净因大和尚圆寂 享年62岁
社会
6小时前
「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话
「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话｜Juicy叮
时事热话
5小时前
内地明年2月起禁止拒收现金 助维护人民币法定货币地位 中港消费者赞好
内地明年2月起禁止拒收现金 助维护人民币法定货币地位 中港消费者赞好
宏观经济
5小时前