金管局推知识产权融资沙盒 3大发钞行成首批参与者

金管局公布，联同商务及经济发展局、知识产权署推出知识产权融资沙盒。香港3家发钞行包括中银香港（2388）、汇丰及渣打香港已经加入沙盒成为首批参与者，并确认有来自生物科技、电子及科技行业的客户对透过沙盒测试知识产权融资交易感兴趣。

助试点行业用知识产权资产融资

《行政长官2025年施政报告》提及，知识产权融资沙盒旨在协助试点行业利用知识产权资产进行融资。沙盒提供一个协作和风险可控的环境，让银行、知识产权估值机构、法律执业者及其他相关专业界别共同测试以知识产权资产（例如专利、商标及版权）为基础的整个融资安排。

银行可以透过沙盒，获得跨领域专业人士的支持，以及金管局、商经局和知识产权署的指导，制定并完善其知识产权融资的安排。措施亦能为银行日后提供知识产权融资累积实务经验，以更好满足创新企业的需要，尤其是拥有丰富知识产权但欠缺有形资产作银行融资抵押品的中小企。