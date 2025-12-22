Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

富途旗下「牛牛AI」接入港话通 提供投资趋势查询

更新时间：14:44 2025-12-22 HKT
发布时间：14:44 2025-12-22 HKT

富途宣布成为香港AI民生应用程式「港话通」（HKChat）的重要战略合作伙伴，双方将透过技术对接实现能力互通，将富途的金融AI科技与「港话通」在政务、民生等领域的服务融合，为市民打造更全面的AI体验。

该行表示，「港话通」是由港话通全维服务有限公司提供给香港市民的AI应用服务，采用了香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）研发的AI大语言模型技术，于11月下旬启动公测，试运行仅5日即登顶香港App Store免费程式榜首。

虽然「港话通」透过其庞大的本地知识数据库，为用户提供各项本地民生资讯，涵盖日常生活「衣食住行」以及各类公共服务查询，目前已建构起覆盖本地居民常见需求的智能服务网络，但在港人高度关注的金融资讯领域，目前其以通用大模型为基础的服务模式，尚未充分满足使用者对金融资讯即时性与专业性的需求。 

是次合作中，富途将其自有AI工具「牛牛AI」接入「港话通」，为其注入专业的金融智能模块能力。当用户透过「港话通」查询投资趋势、行情表现或宏观市场动态等金融相关问题时，该系统将快速调用富途平台的金融能力，为市民提供更为精准、快速和专业的解答。

