阿克曼吁SpaceX用「SPARC」上市 Tesla股东可获优先投资权

商业创科
更新时间：13:11 2025-12-22 HKT
发布时间：13:11 2025-12-22 HKT

马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX上市据报正在推进IPO之际，亿万富翁阿克曼（Bill Ackman）抛出大胆方案，建议用其创建的特殊目的收购权工具（SPARC）帮助SpaceX上市。他于社交平台X表示，该工具已获美国证交会（SEC）批准，只等SEC批准SpaceX与其旗下Pershing Square SPARC Holdings的合并文件就能上市，最快2026年2月中可交易。

SpaceX集资额最多增至1487亿美元

阿克曼表示，SPARC结构将向Tesla股东分配特殊目的收购权（SPARs，special purpose acquisition rights），使他们能够直接投资SpaceX或将权利变现。根据其方案，Tesla每股将获得0.5个SPARs，总计约17.2亿个SPARs，而每SPAR可兑换2股SpaceX股票，意味总计34.5亿股。他指出，该结构取消了承销费用、创办人股票和股东认股权证，同时维持100%普通股资本结构。

据他计算，如果SPAR行使价格定为11.03美元，SpaceX将筹集约420亿美元资金，其中约380亿美元来自SPAR行使，另外40亿美元来自Pershing Square。至于行使价格若提高至42美元，SpaceX筹集金额将大幅增至约1,487亿美元。

阿克曼又称，SpaceX是全球最创新、最有效率的火箭公司，理应用最创新、最有效率、对Tesla股东最公平的方式上市。此外，阿克曼相关提议也呼应了马斯克先前声明；马斯克曾于Tesla11月股东大会上表示，希望Tesla支持者能够获得投资SpaceX的机会。

