AI泡沫辩论错方向 罗兵咸永道：应聚焦创造机会 非个别公司估值

市场忧虑人工智能（AI）泡沫，罗兵咸永道全球首席人工智能官Joe Atkinson认为，在某种程度上，这场辩论的方向可能错了，认为现时应聚焦于AI创造的机会之上，而非忧虑个别公司的估值。他又称，在任何市场上都存在着估值可能过高和估值过低的公司。并指现时市场人士对AI的关注度高及感到兴奋，他认为这个现象推动机会涌现。该公司亚太区数码及人工智能主管合伙人Vishy Narayanan指出，中美AI技术各有长短，芯片发展各有进展， 随著芯片和运算力需求增加，认为中美正开拓一个绝对增长的市场。

Joe Atkinson表示，目前市场对AI的情绪高涨，因而认为涉及AI的投资速度可能会维持。随着AI应用和机械人技术层面取得越来越多的突破，部份AI相关产业和领域的投资速度或会加快。他指出，资金会持续涌入AI领域，包括数据中心、基础设施供应商，以及运算和模型提供者，而应用层面只是刚起步。一些目前利用AI解决特定问题的公司已吸引大量资金。

Joe Atkinson(左)认为，现时市场人士对AI的关注度高及感到兴奋，这个现象正推动机会涌现。

客户想拥抱AI 希望大规模动

Vishy Narayanan认为，现时处于投资AI首个阶段，即创造和提供AI，而AI的应用还有很多其他面向。他提及一年前在港，曾与客户讨论AI时，较偏向实验性，处于早期阶段，客户表示了解AI，但还不确定「自己想走多远（how far I want to go）」；而现时客户表示想拥抱AI，希望大规模地推动AI，但问题是在过程中需要甚么。目前几乎所有客户都使用AI，着重用如何利用AI重塑业务，并讨论如何利用AI，以不同的方式工作。

被问及中美的AI技术差距，Joe Atkinson表示，有关讨论令大家错失彼此合作所带来的潜力和机会。事实上，不同地区的技能和能力是互补，形容美国在模型开发和前沿模型，以及AI的企业应用方面已走得很远；中国在机械人和AI的工业应用方面领先，而公司客户需要全部的技术（our clients need all of that）。因此，认为随着大家加强合作，机会将会出现。他又认为，在可预见的未来，芯片的需求将多于供应，此对中美来说都是机会。中美现时在芯片发展都有进展，以满足未来数年可能无限的芯片和运算能力需求，而中美正在开拓一个绝对增长的市场。