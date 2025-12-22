Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

不要让凡事都AI｜林小珍

商业创科
更新时间：09:50 2025-12-22 HKT
发布时间：09:50 2025-12-22 HKT

笔者最近在社交平台读到一篇关于人工智能（AI）的趣闻。一位日本女子经历情伤之后，决定将感情托付于由生成式人工智能（GenAI）创造出来的情人，更决定与AI共谐连理。笔者觉得，社会是时候更加关注培养AI素养，好让用户具备相应的知识、技能，更重要是观念，负责任和在符合伦理的情况下使用AI，让社会可以持续平衡发展。

AI「完美情人」或非我们所需

根据媒体报道，这位32岁的日本女子加野小姐（化名），结束了一段3年的婚姻之后，开始与ChatGPT聊天。她跟一个名为Klaus的虚拟男友倾诉自己的情感，寻求慰藉，之后渐渐感到与Klaus产生感情。加野小姐更决定与Klaus结婚，并委托一家专门提供「二维人物婚礼」服务公司筹划婚礼，配戴扩增实境（AR）眼镜，与虚拟新郎交换誓言和戒指。

笔者对于这场婚礼抱持著怀疑态度，「阴谋论」一点去想，不排除是那家声称专门提供「二维人物婚礼」服务公司的一个宣传策略。但如果真是有人觉得可以跟一个「无血无肉」的虚拟角色结婚，似乎是不明白婚姻的真正意义和GenAI的本质。

我们暂且放下虚拟角色无法肩负家庭责任，没有法律地位等现实问题，集中剖析个人感情的层面。假设这个Klaus没有受第三者人为操控，纯粹是根据加野小姐与系统的互动而逐步确立角色形象和特性，发展成加野小姐心目中的「完美情人」。然而，笔者认为爱情并非追求心目中的理想伴侣，对自己千依百顺，事事附和，而是透过两个不同个性的独立个体，彼此磨合砥砺，从而令双方共同成长。

企业重AI或漠视员工发展阶梯

神化AI其实并不局限于个人层面，企业和机构过度吹捧AI，造成的社会问题，同样值得大家深思。最近笔者与一些从事建筑设计的朋友交流，得知有部分建设师事务所，已经大幅度采用GenAI软件进行绘画工作，这些工序过往一般由年资较浅的同事负责，而且需时数天，甚至数星期，现在改由AI执行，可能只是需要花上数小时。事务所亦因而不再聘请新的初级员工，只是由资深的同事负责审阅AI的制成品，有需要的时候加以修改。

用AI代替人手，处理一些相对简单及重复性强的工序，的确可以大大提升工作效率，同时为企业降低成本。但不要忘记，建筑师事务所仍然需要较资深的同事，审阅AI的成品，特别是处理一些较为罕见，或者是牵涉预设以外因素的情况，而他们之所以有能力作出判断，是因为他们入行以来，处理过不同情况的个案，慢慢累积经验。如果企业一下子暂停招聘新人，之后恐怕会出现青黄不接的情况，试问将来又怎会有资深的员工，可以发现AI生成产品的错误或风险呢？

别让AI剥夺年轻人机会

近年不少经济体的青年失业率都有上升的趋势，除了因为经济前景不明朗，AI工具正大力抢去初级员工的工作机会亦是一大因素。科技界可以很冠冕堂皇地说，AI是代替人类进行重复而烦琐的工作，好让人类可以集中精力，发挥创意。但我们必须知道，很多时工作上的创意并不是凭空想象，而是在实质的认知基础上，再作多角度思考而产生出来，所以知识和经验仍然是必须，不可以让AI剥夺我们学习和累积经验的机会。

林小珍

