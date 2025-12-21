马斯克薪酬方案获裁胜诉 身家突破7000亿美元 成为史上第一人

Tesla行政总裁马斯克（Elon Musk）上周五（19日）获美国特拉华州最高法院裁定，恢复其一项曾遭法院驳回、现时价值1,390亿美元的薪酬方案，同时令他成为史上首位身家突破7,000亿美元（约5.46万亿美元）的人。

薪酬方案两年前曾遭驳回

综合媒体报道，马斯克于2018年的薪酬方案因价值高达560亿美元，约两年前遭下级法院以「高到无法理解」为由驳回。不过，特拉华州最高法院最新表示，2024年撤销马斯克的薪酬方案裁决并不恰当，而且对马斯克不公平。根据裁决书指出，完全撤销合约将使马斯克在6年时间付出的时间和努力，得不到任何补偿。

随着法院推翻之前判决，有关股票期权市值亦已升至约1,390亿美元，成为推升马斯克身家的关键因素之一。此外，马斯克旗下SpaceX即将上市及估值急升，亦是其身家近期急升的原因。

身家多第二大富豪近5000亿

若马斯克行使2018年薪酬方案中的所有股票期权，其在Tesla持股比例将从约12.4%增至18.1%。该薪酬方案规定，马斯克须达到各项目标，包括付运2,000架Tesla汽车及100万个机械人、100万部自动驾驶的士投入运作、提升公司市值至8,500亿美元等，才有权以极低价收购约3.04亿股Tesla股票，但Tesla也确实达到各项里程碑。

根据《福布斯》亿万富翁指数显示，马斯克的净资产上周五升至7,490亿美元，并较排行第二位的Google共同创办人Larry Page多出近5,000亿美元。