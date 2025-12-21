Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Altman回应1.4万亿美元支出质疑 称只要算力仍短缺 OpenAI必须烧钱

商业创科
更新时间：10:24 2025-12-21 HKT
发布时间：10:24 2025-12-21 HKT

市场持续关注AI泡沫风险之际，OpenAI行政总裁近日在播客节目接受访问时，面对市场质疑「一间200亿美元收入公司如何支出1.4万亿美元」时，他直言OpenAI训练成本增长仍超过收入增长，但强调公司始终处于「算力赤字」状态，恰恰证明需求强劲，并提到只要算力仍然短缺，OpenAI就必须继续烧钱。

​​算力闲置而无法获利 担忧才合理

Altman认为，当公司出现大量无法获利的闲置​​算力时，外界担忧才合理，而目前算力短缺严重限制了公司的收入增长潜力，则是继续大规模投资的核心理由。他又认为，随着收入增长，以及推理在算力集群中所占比例越来越大，最终会覆盖训练成本。

此外，Altman指公司如果不继续大幅增加训练成本，早已录得盈利，但现时所做的是要大力投资训练这些大模型。

上市时间较其他公司已非常迟

针对OpenAI的IPO传闻，Altman指公开市场能够参与价值创造，认为OpenAI相比于其他公司，现在上市已非常迟，虽然作为私人公司很好，但需要筹集大量资本。他又指，作为一家上市公司的行政总裁，一点也不兴奋，而OpenAI成为上市公司，某方面兴奋、某方面却很烦人。

「红色警报」为常态营运一部份

对于Google上月推出Gemini 3后，OpenAI发出了「红色警报」，Altman认为保持警惕是好事，公司在未来很长一段时间内，每年可能都会发布1至2次红色警报，并指这种高强度的危机反应机制并非偶尔为之，而是公司常态化营运一部份。

他又指，Gemini 3目前为止并没有产生原本担心的影响，虽然Google拥有巨大分销优势，但亦有其弱点，将人工智能硬塞入搜寻及生产力工具等旧产品，将不如在「AI优先」环境下重新设计的工具般有效。

