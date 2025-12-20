Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

字节跳动传今年利润500亿美元 内媒引述知情人士称数据不实

更新时间：13:34 2025-12-20 HKT
据报字节跳动今年利润有望达到约500亿美元，内媒引述接近字节跳动的知情人士回应指，报道中前三季度和全年的数据都不实，偏差较大。

彭博报道周五指，字节跳动2025年利润预计将达到约500亿美元；今年前三季度已经累计实现净利润约400亿美元。其盈利接近美国竞争对手Meta，其预计今年将赚取约600亿美元。

TikTok与3美企组合资

该公司旗下TikTok日前宣布已与3美企成立新合资公司，字节跳动与关联企业占50%股份。TikTok行政总裁周受资于周四（18日）向员工发出内部备忘录，宣布已与投资者签署协议，将成立全新的美国合资企业，以确保TikTok能继续在美国市场营运。

据美国总统特朗普早前签署的框架协议，新的合资实体名为「TikTok USDS Joint Venture LLC」。该企业将由美国投资者控股，并由一个7人组成的董事会管理，成员大部分为美国人，整体运作需受保护美国公民数据及维护国家安全之条款约束。

备忘录详细披露了新公司的股权架构。一个由科技巨头甲骨文（Oracle）、私募股权公司银湖资本（Silver Lake）及投资公司MGX组成的投资财团，将共同持有合资企业50%的股份，三间公司各占15%。其余股份中，字节跳动的现有投资者关联公司占30.1%，而母公司字节跳动则保留19.9%的股权。

