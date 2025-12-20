Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google大举回聘离职员工以增强AI团队 今年来AI工程师回巢达20%

商业创科
更新时间：13:04 2025-12-20 HKT
发布时间：13:04 2025-12-20 HKT

在OpenAI、Meta和Anthropic等公司之间的AI人才争夺战升温之际，据报Google采取的策略是积极回聘前员工。

据CNBC报道，2025年Google招聘的人工智能软件工程师中，约20%是所谓的「回力镖员工」，即曾离职的回巢员工，这一比例较往年有所增加。Google发言人确认该统计，并表示公司来自主要竞争对手的AI研究人员数量较2024年有所增加。

报道又引用Google薪酬主管John Casey最近在一次员工会议中谈及回聘情况，他表示，专注于AI的软件工程师被Google的雄厚资金和执行高级AI工作所需的大规模计算基础设施所吸引。

事实上，Google拥有大量前员工可供挖掘，特别是在2023年初进行有史以来最大规模裁员后，母公司Alphabet裁减了12,000个职位，减少了6%的员工数量。

据ADP Research今年早些时候发布的数据，整个行业的员工回归现象都有所增加，其中被归类为资讯行业显示出最明显的数字。

