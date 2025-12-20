本港零售银行首3季税前经营溢利增12% 金管局：整体资产质素可控

市场关注本港银行的信贷质素，金管局最新一期季报显示，今年第3季本港银行业的特定分类贷款比率按季略为回升0.01个百分点至1.98%，但指整体资产质素维持可控。至于首3季零售银行的除税前经营溢利按年增加11.9%。

净息差收窄3基点至1.47%

季报指出，本港零售银行整体盈利上升，主要是由于期内的收费及佣金收入与净利息收入分别按年增长28.3%及3.7%。零售银行首3季的净息差较去年同期收窄3个基点至1.47%。

第3季本港银行体系的特定分类贷款比率由第2季的1.97%轻微回升至1.98%。与此同时，中国内地相关贷款的特定分类贷款比率由第2季的2.16%下降至第3季的1.99%。

流通信用卡总数按季升10%

另外，金管局公布，第3季在市面流通的信用卡总数为2508万张，按季升10%，按年升23.6%；信用卡总交易量为38261万宗，按季增6.2%，按年增16.3%；信用卡交易总额为2856亿元，按季增6.4%，按年增14.8%。

季内使用中的储值支付工具（电子钱包）帐户总数为8340万个，按季及按年分别升0.8%及7.7%；总交易量约21亿宗，按季及按年分别升0.5%及3.8%，涉及总交易金额2689亿元，按季跌5.9%，按年则升13.4%。