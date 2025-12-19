跟随金价升势　周大福产品今年第三次涨价

据星岛环球网报道，12月19日，周大福正式完成今年的第三次涨价。周大福天猫官方旗舰店称，受市场因素影响，部分商品提价，包括一口价黄金产品、部分铂金和铂金镶钻产品。

柜姐晒出的涨价通知显示，周大福产品上调的幅度在4%—15%之间。一款重量约32.4克的足金蝴蝶手链，价格一夜之间上涨9000元。

针对此次调价，周大福在回复媒体时表示：「产品价格调整属集团的日常营运政策，我们会根据市场环境及产品需求，适时作出调价，并始终坚持维护卓越品质与精湛工艺的承诺，满足消费者的期待」。

社交平台上，消费者对于周大福频繁涨价感到惊讶，但也有不少人趁著涨价前买入心仪的黄金饰品。

根据最新市场数据，12月19日，国内主流金店首饰金价格区间为‌1023元/克至1359元/克‌之间，部分货品工费另计。其中，‌周大福、‌老凤祥‌、‌周生生、老庙黄金的首饰金单价在1350元/克‌以上，持续创下金饰克价年内新高。

首饰金价格连涨背后，是今年以来现货黄金价格的现象级疯狂行情。

今年10月，国内现货黄金价格最高已突破1000元/克，历史上首次突破千元大关。此后两个月高位震荡，最近由于美联储降息预期浓重，美国经济数据不及预期，现货黄金价格节节攀升。

摩根大通、美国银行等多位分析师预测，到2026年，黄金价格将达到每盎司5000美元的历史新高。