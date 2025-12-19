Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta正研发新图像和视频AI模型 预计2026年上半年发布

商业创科
更新时间：18:31 2025-12-19 HKT
发布时间：18:31 2025-12-19 HKT

据华尔街日报报道，Meta首席AI官Alexandr Wang周四（18日）在内部会议中透露，Meta正在开发代号为Mango的新一代图像和视频AI模型，以及代号为Avocado的下一代大语言模型（LLM），预计将于2026年上半年发布。

据报道，图像和视频模型Mango旨在增强Meta在生成式AI领域的竞争力，而文本模型Avocado则专注于提升编程等关键能力。Wang表示，Avocado模型的重点之一是提升编程能力，同时公司正处于研究开发世界模型的早期阶段，而世界模型是一种通过吸收视觉信息来学习环境的AI技术。

今年早些时候，为推动AI研发，Meta重组了AI团队，聘请Alexandr Wang领导新成立的超级智能部门Superintelligence Labs。CEO扎克伯格还从OpenAI挖走了20多名研究人员，组建了一支超过50人的AI专家团队。

