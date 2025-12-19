Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑰丽酒店首间滑雪度假酒店开幕 今年累计8项目开业 包括比华利山庄瑰丽府邸

商业创科
更新时间：12:51 2025-12-19 HKT
发布时间：12:51 2025-12-19 HKT

瑰丽酒店集团宣布，其全球发展项目持续顺利推进，旗下首间滑雪度假酒店——库尔舍沃勒阿尔卑斯花园瑰丽酒店将正式开幕，标志该集团进军滑雪度假市场。 

瑰丽酒店集团首席行政总裁郑志雯表示，库尔舍沃勒阿尔卑斯花园瑰丽酒店为集团首间滑雪度假酒店，是拓展全球版图的重要里程碑，亦展现其进军全新以体验主导领域的能力。

库尔舍沃勒阿尔卑斯花园瑰丽酒店开幕后，瑰丽酒店集团于2025年的开业项目累计增至八个，横跨三大洲，包括六家瑰丽酒店（宫古岛瑰丽酒店、曼达里拿瑰丽酒店、多哈瑰丽酒店、阿姆斯特丹瑰丽酒店、伦敦梅费尔瑰丽酒店、库尔舍沃勒阿尔卑斯花园瑰丽酒店），比华利山庄瑰丽府邸，以及新世界酒店及度假村旗下的锦州新世界酒店。

明年将推出8个项目

该集团又表示，即将推出的多个项目，包括AMAALA瑰丽酒店、红海瑰丽酒店、蓝宫瑰丽酒店与克里特岛瑰丽府邸、罗马瑰丽酒店、卡利斯托加瑰丽酒店及卡利斯托加瑰丽府邸、杜拜瑰丽酒店及杜拜瑰丽府邸、Turtle Creek瑰丽府邸、离都礁瑰丽府邸。 
 

