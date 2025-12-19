内企出海2025年步「2.0时代」 中小企占比增 攻港变试验场 犹如中国融入全球缩影

随着内地各行各业大规模筹划出海，「不出海就出局」已成为政商界共识，而2025年更被形容为「出海2.0」时代。回望年初至今，从香港街头的行业变迁可见，内地新晋茶饮店如蜜雪冰城、霸王茶姬等招牌林立，内地餐饮品牌如农耕记、陈鹏鹏等亦雨后春笋般涌现。今日的香港，早已不只是传统金融枢纽，更是内地企业踏出国际、闯荡全球的重要跳板；在港人纷纷北上消费的同时，内地品牌也大举南下，把香港视为「出海前哨」。

十年出海故事 步入「2.0时代」

回溯这十余年，内企出海方向不变，但轨迹一直在变迁。起初，出海主力是大型企业和国企，主因国家战略和企业阶段发展，需要拓展海外市场；接下来是中型企业的崛起，因劳工、环保等压力需要「走出去」；如今出海企业数量巨增，中小企业占比大幅提升，推动出海步入「2.0时代」。

中国商务部最新数据显示，2012年以来，中国对外直接投资流量连续13年位居全球前三；单计2024年，中国对外直接投资净额为1,922亿美元，按年增长8.4%。至于在2024年达9,960间的驻港公司中，来自内地的驻港公司数量最多，达到2,620家，占比超过26%，包括内地社交媒体巨头小红书、新能源汽车龙头比亚迪等等；「杭州六小龙」之一的强脑科技今年亦进驻数码港，反映内地企业积极来港发展。

出海障碍重重 香港如超级桥梁

为何内地企业要争先恐后登上这波出海浪潮？外部因素方面，涉及地缘政治与贸易壁垒，例如关税调整等倒逼内企探索多元化市场布局；内部因素方面，则是严重的「内卷」，许多企业面临销售规模庞大，毛利率却薄如蝉翼的困境，在白热化竞争之下，海外市场成为必然选择。

但浪潮之下总有暗礁，许多内地品牌在港初试即遇阻碍，短短数月内结业者不在少数。在这场出海路途上，内企如果单单靠自身力量，则像盲人摸象一般困难，其背后的认知差距、人力资源短缺及合规风险，构成了横亘在中小企面前的三座大山。当出海从精英游戏变成全民狂欢时，现在首要的问题已变成——如何更好地辅助如此大规模的中小企业出海？对此，香港凭借自身优势，成为了翻越大山的超级桥梁。

有香港大学教授介绍其CEO课程时曾指，项目吸引了逾600位企业家，以及200多家上市公司的董事长，他们缴纳高额学费及专程来港，只为一堂出海课，目的是借香港的翅膀飞向全球。港府亦捕捉到有关需求，迅速组建「内地企业出海专班」，整合政策、商界与专业服务力量。此外，香港自身的金融服务、会计、律师、评估、仲裁、检验检测标准早已无缝接轨国际，其英文环境、大学资源等等也成为内企出海的绝佳试验场。

地缘政治影响 转向「全球南方」

尽管如此，出海仍有其他难题。受地缘政治问题影响，内企出海方向需从欧美市场转向「全球南方」，而「一带一路」虽带来基础设施与市场优势，但其语言、文化、宗教信仰、法律等障碍明显。曾有法律专家感慨称，在一些偏僻地区，甚至难觅可靠翻译，可见市场如今需更多具备跨文化能力、更懂南方市场的合规专业人才。

今日「出海2.0时代」不仅是经济叙事，更是中国融入全球的缩影，既考验企业的韧性，亦检验香港的智慧，让香港的价值远超「跳板」二字，演变为合规守护者、资源整合者及人才培育基地。那些在港折戟的企业提醒我们，出海从不是盲目冲锋，要谨防「乱出海就出事」。未来，香港应继续以开放姿态，透过政府、商界与学界深度协作，持续作为助力内地企业稳健出海的灯塔。