港交所料未来统一每手股数机制 惟需满足两个条件 不认为令细价股波动

商业创科
更新时间：16:33 2025-12-18 HKT
发布时间：16:33 2025-12-18 HKT

港交所刊发《优化香港证券市场每手买卖单位框架》咨询文件，香港交易所证券产品发展主管罗博仁（Brian roberts）表示，本港在未来某个时间将会达成统一每手股数机制，当中要满足两个主要条件，包括交易成本的结构转变，不会出现负值交易的问题，即交易成本高于交易价值；以及交易结构分布改善，减少细价股比例。

他解释，若将每手股数统一，当每手股数减少而每股股价不变，细价股的每手价值大有可能会下跌，负值交易的比例也会变高。他提及，日本交易所有多种每手买卖单位，亦需时数年达成统一每手股数机制，有信心香港将会迈向统一每手股数机制。

新建议助降低散户参与门槛

对于散户影响方面，他相信通过是次的建议，可以降低散户的参与门槛，吸引更多零售投资者，提高更多流动性，虽然没有相关的实际数字，但认为是正确的市场结构，提供平衡的参与。被问及此会否令细价股更加波动，他表示没有研究发现细价股的波动，与每手买卖单位有关。

建议框架的第二部分，将每手价值的指引下限水平从2000元，降至1000元，此指引下限在过去至少10年内一直维持不变。他解释，近年大部分固定费用已被取替为按交易金额收取的费用，因而小额交易的执行成本有所下降。如果交易成本进一步下降，未来可能会移除该规定。

至于南向通方面，他表示内地有统一每手股数机制，而是次的调整可以令包括南向通的投资者在内的所有市场参与者，交投更有效。

新买卖单位框架将分阶段实施

咨询文件建议，实施安排新的每手买卖单位框架将分阶段实施，在第一阶段，新发行人上市时须选择标准化的每手股数及遵守每手价值的指引，而现有发行人则须遵守修订后的每手价值指引。在第二阶段，现有发行人将过渡至无纸证券市场后的指定时间内，选择采用其中一种标准化的每手股数。他解释，每手买卖单位框架改革配合无纸证券市场的实施时间，可避免发行人在更改每手股数后需另行印制纸本股票，减低发行人的成本，以及更高效。

相关文章：港交所咨询优化每手买卖单位 为期12周 拟整合为8种标准选项 最少为1股

