渣打与易宝支付合作 提高全球收款能力 助内企「出海」

渣打香港宣布，与内地第三方支付企业易宝支付达成深度战略合作，双方将围绕全球收款能力建设展开深度对接，将为B2C电商、B2B贸易、航旅物流、广告服务等领域的进出口企业，打造更高效、多元的跨境收款解决方案，为内地企业「出海」注入新动能。

账户覆盖11大主流币种

该行表示，将与易宝支付共同构建全方位的全球收款能力网络，从账户、资金流到场景应用，实现多重突破。账户方面，覆盖11大主流币种的账户能够满足海量商户对独立收款账户的分配需求，方便企业管理多币种收款的账户。

资金流方面，企业的海外资金可实现从收款到境内使用的无缝衔接，大幅缩短资金周转周期，提升资金使用效率，解决传统跨境收款中资金流转环节多、耗时长的痛点。至于场景应用层面，此次合作覆盖了多元化的业务需求，全面满足电商、航旅、广告、物流等多个行业的跨境收款需求。



渣打香港兼大中华及北亚区交易银行部主管林远栋表示，该行作为政府成立的「内地企业出海专班」成员机构之一，致力发挥香港作为「超级联系人」的独特优势，协助内地企业「拼船出海」。