环联指消费者对明年收入乐观 87%料增加或平稳 不再视信贷为「必需品」

环联发布2025年第四季消费者脉搏调查显示，尽管就业市场持续受压，香港家庭收入仍普遍维持稳定。此外，随著宏观经济环境不断变化，消费者对信贷的看法亦有所改变，信贷不再被视为「必需品」，而是需要经过深思熟虑后作出的选择。

近月家庭收入保持稳定

香港就业市场持续受压，失业率于今年第三季末攀升至3年新高，其中青年失业率更高达8%。然而，本港大部分家庭在第四季收入仍维持稳定。55%香港消费者表示，收入在过去3个月保持不变，较去年同期上升3个百分点；而收入减少的受访者，则从去年的14%下降至12%。

同时，消费者对2026年的收入前景仍持乐观态度，87%受访者预期未来12个月收入将会增加或维持平稳，其中43%更预期收入会有所上升，显示香港家庭在面对经济前景不明朗时，展现出比市场预期更强的韧性。



在今年第四季，稳定的收入为不少家庭缓解了财务压力。仅12%消费者表示担心可能无法全数缴付至少一项当前帐单和贷款，较去年同期的20%明显下跌，为过去5个季度新低。相关改善与消费者乐观情绪温和回升的趋势一致，54%受访者对明年家庭财务前景表示乐观，按年微升2个百分点。

逾六成人忧日常用品通胀

然而，生活成本仍是消费者主要压力来源，61%受访者表示日常用品的通胀是影响未来6个月家庭财务状况的首要忧虑，其次为就业前景（60%）。值得注意的是，42%受访者表示一定程度或非常忧虑目前或潜在全球贸易关税对其家庭财务状况的影响；另有48%则认为产品价格上涨是关税所带来的主要影响。

近四成人增应急资金储备

面对这些不确定因素，消费者于今年第三季采取务实的消费策略，并将其延续至年底，展现更强的财务管理与风险意识。过去3个月，分别有38%及20%消费者优先增加了应急资金储备及退休金储蓄。展望即将到来的节日购物旺季，只有25%表示计划增加外出用餐、旅游及娱乐等非必要支出，而41%则打算收紧相关开支。

Z世代对信贷看法明显有变

调查亦发现，今年第四季消费者对信贷的看法出现明显变化。48%受访者认同信贷和贷款产品对于实现其财务目标非常、甚至极为重要，较2024年第四季的53%为低。该转变在Z世代中尤为明显，其比例由70%大幅下跌至54%。

同时，在获取所需信贷的信心方面，仅61%的Z世代有信心在有需要时其信贷申请可获批，按年大跌15个百分点，可见借贷成本上升及就业环境受压，或已在消费者对信贷的看法上造成改变，特别是年轻世代。

环联2025年第四季消费者脉搏调查于2025年9月25日至10月6日期间，访问了979名18岁或以上的香港消费者。此项季度调查根据收入、债务及身份盗用等因素，评估消费者的取态及其行为变化。