恒隆行政总裁卢韦柏明年8月底前退休 董事会正物色继任人

恒隆集团（010）及恒隆地产（101）共同宣布，集团行政总裁兼执行董事卢韦柏（Weber）将于2026年8月31日前荣休，董事会现正进行全面的甄选程序，以物色其继任人，而卢韦柏将支持并协助领导层顺利交接。

任内启动增长引擎V.3策略

恒隆主席陈文博表示，董事会衷心感谢卢韦柏以其远见卓识、诚信品格及对卓越的不懈追求领导集团，并作出坚定不移的贡献，非常珍惜稳固的伙伴关系及密切合作。他又指，卢韦柏带领集团应对了重大挑战，巩固了集团的业务根基，并启动了将成为未来数十年增长引擎的V.3策略；同时亦期待卢韦柏荣休后，能以待定的正式岗位，继续为集团提供顾问支持。

卢韦柏：过去8年是职业生涯黄金期

卢韦柏则表示，在退休年龄前卸任以探索人生新篇章，一直都是其个人计划。他提到，在过去8年在恒隆岁月，是其职业生涯的黄金时期，期间强化了「66」品牌，并推出多项重大策略，例如在多个城市拓展与奢侈品牌合作，以及透过全面的顾客关系管理计划提升服务，热切期待明年4月与团队一同迎接杭州恒隆广场的开幕，庆祝恒隆成立66周年。

