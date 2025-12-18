Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「广东院舍照顾服务计划」试推医疗补贴 门诊及住院上限1万和3万人币

商业创科
更新时间：13:00 2025-12-18 HKT
发布时间：13:00 2025-12-18 HKT

香港首个以政策性团体医疗保险方式实施的跨境养老专项资助计划——「广东院舍照顾服务计划医疗补贴试行安排」正式落地，试行安排将由12月22日起正式推行。该安排是政府落实2025年《施政报告》「优化大湾区养老安排」的重要举措之一，通过医疗费用补贴为参加计划的香港长者在粤生活提供进一步医疗支援。

减轻长者跨境养老医疗负担

劳工及福利局局长孙玉菡出席启动仪式主礼时指出，优化和便利跨境安老是香港养老政策的重要方向，此次推出的「医疗补贴试行安排」，政府将资助合资格长者于国家医保范围内须自付的医疗费用，门诊及住院年度补贴上限分别为1万元和3万元人民币。

他又指，这项创新政策不仅有效减轻长者跨境养老的医疗负担，更提升了他们在内地养老生活的安心感与幸福感，而且彰显了香港主动融入国家发展大局，是一个重要的里程碑。同时，他充分肯定中国太平作为在港中央企业的责任担当，并期待太平人寿（香港）以专业能力和资源优势为跨境养老的长者提供优质服务。

参加人数两年升7倍

他提到，当医保试行计划推出后，期待参与广东院舍照顾服务计划的长者人数会有另一番增长，截至昨日为止，已经有超过800位长者入住，两年前只有约100人，即用了两年时间就上升了7倍。

中国太平旗下太平人寿（香港）获选为服务承办商，协助政府为参加「广东院舍照顾服务计划」的长者提供全面的医疗费用分类管理，以及支援便捷的双币结算理赔服务。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
3小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
20小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
14小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
19小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
5小时前
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
骗徒扮单身旧识 七旬婆婆堕网恋耗尽棺材本 再借子女亲友失逾$400万
突发
15小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 历尽沧桑终觅真爱 与老公晒甜蜜照：震撼且非常美妙
「周星驰梦中情人」情路崎岖 历尽沧桑终觅真爱 与老公晒甜蜜照：震撼且非常美妙
影视圈
4小时前
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
凶宅同层单位影响估价 有业主欲删网上资讯掩饰 业界直言：不可行
楼市动向
8小时前
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
冯盈盈锐意转型挑战大尺度？再贴喷血级内衣照片 优美身段深邃上围冲击眼球
影视圈
23小时前