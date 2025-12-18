「广东院舍照顾服务计划」试推医疗补贴 门诊及住院上限1万和3万人币

香港首个以政策性团体医疗保险方式实施的跨境养老专项资助计划——「广东院舍照顾服务计划医疗补贴试行安排」正式落地，试行安排将由12月22日起正式推行。该安排是政府落实2025年《施政报告》「优化大湾区养老安排」的重要举措之一，通过医疗费用补贴为参加计划的香港长者在粤生活提供进一步医疗支援。

减轻长者跨境养老医疗负担

劳工及福利局局长孙玉菡出席启动仪式主礼时指出，优化和便利跨境安老是香港养老政策的重要方向，此次推出的「医疗补贴试行安排」，政府将资助合资格长者于国家医保范围内须自付的医疗费用，门诊及住院年度补贴上限分别为1万元和3万元人民币。

他又指，这项创新政策不仅有效减轻长者跨境养老的医疗负担，更提升了他们在内地养老生活的安心感与幸福感，而且彰显了香港主动融入国家发展大局，是一个重要的里程碑。同时，他充分肯定中国太平作为在港中央企业的责任担当，并期待太平人寿（香港）以专业能力和资源优势为跨境养老的长者提供优质服务。

参加人数两年升7倍

他提到，当医保试行计划推出后，期待参与广东院舍照顾服务计划的长者人数会有另一番增长，截至昨日为止，已经有超过800位长者入住，两年前只有约100人，即用了两年时间就上升了7倍。

中国太平旗下太平人寿（香港）获选为服务承办商，协助政府为参加「广东院舍照顾服务计划」的长者提供全面的医疗费用分类管理，以及支援便捷的双币结算理赔服务。