livi 推「智安存」保障客户资金免受诈骗 锁定金额至少1万元

商业创科
更新时间：21:31 2025-12-17 HKT
发布时间：21:31 2025-12-17 HKT

数字银行livi bank(理慧银行)宣布推出 「智安存」。「智安存」是金管局推出的一项防范欺诈及诈骗措施，旨在保护个人银行客户资金免受诈骗或因欺诈交易而导致损失。 

该项措施可为客户的资金提供额外安全保障，客户可将部分或全部资金锁定于「智安存」，以防止资金遭受诈骗及未经授权的转账或提款。「智安存」适用于活期及定期存款户口，并支援在 livi bank 存款户口的港币、人民币及美元，而每次锁定金额最低为 10,000港元或等值。活期存款户口内被锁定的资金将无法用于转账或付款，但可继续享有利息。 

 为确保安全，客户如欲解锁已锁定至「智安存」的资金，必须预约并亲身前往 livi 办公室完成身份验证程序。此面对面验证程序对保障账户安全及防止未经授权的交易至关重要。验证成功后，资金将会被解锁。

