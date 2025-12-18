智能「M巾机」首登陆本港商场 拟添血迹清洁剂等产品 创办人：中印发展更快

初创公司桦盟生物科技（WomenX Biotech）除了推出经血检测HPV的卫生巾之外，亦设计出智能小型卫生巾贩卖机，经过两年在大学与营地的试验，已首度引入商场，以填补香港女性科技（FemTech）领域的空白。该公司创办人、被称为「M巾博士」的蔡佩桦接受《星岛头条》专访时透露，下一步计划对贩卖机进行推广及升级机型，令产品容量更大、添加新品类，支付方式也会更丰富，期望可以满足大多数女性的临时需要。

初创公司桦盟生物科技（WomenX Biotech）旗下卫生巾品牌乐护丝已在全港万宁、多处药店及线上官网有售。

创业灵感源于一段尴尬经历

蔡佩桦的创业灵感源于自己一段尴尬经历，她曾乘搭从美国到香港的飞机时突然月经来了，在十几个钟的航程中也战战兢兢，甚至凌晨在首尔转机时也没有找到出售卫生巾的地方。她自嘲其手袋永远没有备用卫生巾，又笑称后来才知可问空姐拿取卫生巾，但因月经会不分地点、不分时刻造访，相信很多女士都经历过类似的情况。

经过进一步调查后，她发现香港作为国际大都会，但不少公共场所在女性应急护理方面存在明显不足，大部分商场、写字楼及公园等公共空间，仅在洗手间提供免费纸巾，很多商场服务台都曾遇过顾客求助找不到卫生巾购买地方。

出于解决这个问题的初心，驱使她带领团队从零开始，切入智能卫生巾贩卖机这一相对冷门的领域，力图构建方便女士的应急护理网络，如今已在全港布局7部智能卫生巾贩卖机，涵盖NGO、酒店及学校等场所。

大学测试揭图书馆需求最大

虽然美国、日本及台湾等许多地方都设有大型卫生巾贩卖机，但蔡佩桦提醒，这些机型不适合香港实际情况，主因香港厕所大多空间挤逼，还需要预留足够的消防走火通道，因此团队放弃了常见的立式大型机身，将机器尺寸压缩至「44cm×44cm×24cm」，以灵活适应不同洗手间的格局。

香港第一部公共场所的卫生巾贩卖机安装在大埔林村，蔡佩桦介绍，此处是赛马会爱丁堡公爵训练营的训练场地，地处偏远，许多参与活动人士还处于初潮的年纪，面对突发状况会非常「怕丑」，不敢向其他人询问，这时一部贩卖机就可以即时解决难题。

团队后来又陆续在香港中文大学的校园安装了3部贩卖机，通过不断调整地点测试销量，积累了用户需求的初步数据。她分享指，图书馆卫生巾需求最大，反而一些偏远的教学楼销量不似预期。

经过两年探索，蔡佩桦今年11月再与沙田HomeSquare商场谈妥，于5楼女厕引进一部贩卖机，为首次进入本港商场。她向记者介绍，此前亦有其他商场咨询，但由于线路铺设问题，较难寻找合适位置，最终作罢。

但她补充指，安装工程并不费事，关键还是商场负责人基于对顾客需求的理解，多大程度欢迎和配合引进卫生巾贩卖机。她又指，性别之间的理解壁垒客观存在，因此无论是贩卖机的推广，还是女性科技项目的融资都面临难题。

尽量压缩成本 料两年内获利

下一步，蔡佩桦团队计划升级贩卖机机型，令容量更大，并会增加新的女性护理产品和支付方式，在全港范围进行推广，若进展顺利，还考虑推广至菲律宾、澳门。根据调查，目前单就卫生巾贩卖机这一领域而言，内地、印度等地还较香港走得更远。

蔡佩桦透露，新的产品正在考虑血迹清洁剂，以及WomenX 11月推出的新产品PantylinerX酸碱指示护垫，可检视阴道炎风险；其中血迹清洁剂的研发亦已进入尾声。

至于PantylinerX护垫的酸碱测试层是由蓝莓皮提炼而来，避免了传统酸碱测试试纸中有害的化学成份，但蓝莓皮和果肉极难分离，就给团队带来了难以量产的问题。后来，蔡佩桦基于以往实验经验，尝试了一种机器分离的方法，使蓝莓皮可以不经人力快速提炼。她表示，如何压缩成本、实现量产、维持经营，是创业成功的关键，见过许多很好的创意都败在无法降本增效及实现推广。她又强调，技术创新的意义就在于此。

对于卫生巾的定价，蔡佩桦指，会尽量通过压缩成本而非提价的方式维持经营，希望改善香港仍存在的一些「月经贫穷」现象，满足更多女性的临时需要，而新机型的操作界面还会循环播放教育短片，以推广初经教育。

蔡佩桦指，贩卖机已实现单机收支平衡，预料2年内开始盈利。目前她的团队已接收到学校、NGO、商场等约20个需求方申请，明年1月中之前亦接受意愿方申请。

