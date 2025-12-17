小米手机出货连升9季 汽车交付突破50万辆 未来5年斥2000亿研发

小米（1810）今日（17日）在北京举行2025小米「人车家全生态」合作伙伴大会，会上公布截至第三季，小米智能手机出货量已连续21个季度稳居全球前三、连续9个季度实现按年增长。手机出货量的稳步增长，带动小米整体用户规模再创新高，亦带动小米软件生态持续增长。

今年汽车交付超过35万辆

汽车方面，截至本月，小米汽车累计交付量已突破50万辆，其中2025年交付量已超过35万辆。据大会最新披露，目前小米汽车CarIoT已开放品类超过30种，并与比亚迪、广汽丰田等4家车企达成深度合作。

小米集团合伙人兼总裁卢伟冰还表示，小米连续稳居全球最大的消费级物联网生态系统。截至今年第三季，小米AIoT平台全球连接设备数首次突破10亿，达到10.4亿部。据大会最新披露，2025年小米IoT平台模组年出货量首次突破1亿，硬件合作伙伴数量突破15,000家。

冀培训逾5万名高质素人才

人才培养方面，小米透过与全国逾300所院校的产教融合，计划未来5年为物联网行业培训逾50,000名高质素人才。卢伟冰重申，小米未来五年的研发投入2,000亿元（人民币，下同），长远目标是成为全球尖端科技的引领者。当中，预计今年小米研发投入将达到320至330亿元，预计明年投入约400亿元。未来，小米将持续投入底层核心技术，持续深耕晶片、OS及AI三大核心技术领域。