亚马逊传投资OpenAI至少100亿美元 自研AI晶片获采用 盘前升逾1%

据《The Information》引述知情人士报道称，OpenAI正在与亚马逊(Amazon，AMZN)进行洽谈引入至少100亿美元投资，OpenAI将采用亚马逊研发的AI晶片Trainium。

亚马逊盘前股价现升1.5%。

OpenAI估值超过5000亿美元

据知情人士透露，正在讨论的交易可能使OpenAI估值超过5000亿美元。这宗交易是亚马逊新兴半导体部门的好消息，加入与英伟达AI加速器产品的竞争。

Trainium晶片是亚马逊能否在AI领域脱颖而出的关键，据报亚马逊Trainium晶片能够以比英伟达的GPU更便宜、更高效的方式为AI模型背后的密集计算提供动力。据《The Information》早前报导，OpenAI与亚马逊之间的洽谈始于10月左右，当时OpenAI完成了公司重组。作为重组计划的一部分，微软获得了27%的所有权，这一计划花了近一年时间谈判。

OpenAI和亚马逊上月亦宣布了一项交易，AWS将在七年内向该初创公司提供价值380亿美元的云计算能力，涉及数十万片英伟达晶片。

