翠华尖沙咀开新店 称把握旅游业庞大商机

连锁港式餐厅营办商翠华控股（1314）宣布，旗下翠华餐厅于尖沙咀加拿芬道的全新分店开幕，为集团早前回归中环后，在核心区战略布局的又一重要举措，致力巩固翠华作为香港地道美食代表的品牌地位，并积极把握旅游业发展带来的庞大商机。

积极融入盛事经济

翠华表示，是次尖沙咀分店开张是集团核心品牌战略布局的关键一步，透过门店升级、服务优化及产品创新，为品牌注入新活力。集团又指，新店选址于尖沙咀及中环等香港最具代表性的地标，积极融入盛事经济，并以此作为接触海内外旅客的最前线。

集团行政总裁兼执行董事李堃纶表示，中环和尖沙咀向来是游客和本地消费者的必到之地，随着香港成为内地及国际盛事的热点，深信此次在核心区域的战略性扩张将为集团带来业务增长，同时进一步提升品牌价值和市场竞争力。

翠华高峰期拥30间店 现设6间

资料显示，翠华于2018年高峰期有30间分店，但受新冠疫情打击，一度缩减规模，并弃守中环、油尖旺、铜锣湾等核心区分店，目前已大幅缩减至6间。据翠华官网，连同上述尖沙咀加拿芬道店，其他分店分别位于中环威灵顿、土瓜湾、将军澳及东涌。另外，翠华亦在港珠澳大桥香港口岸旅检大楼设有1间分店。

