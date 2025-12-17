小米推新AI模型 称性能居全球开源大模型前二 AI天才少女首公开亮相

小米（1810）总裁卢伟冰在2025小米人车家全生态合作伙伴大会上，宣布小米自研AI大模型Xiaomi MiMo-V2-Flash已正式开源上线，并将其称为迈向Agent时代的全新语言基座。

Xiaomi MiMo为小米自主研发的首个推理大模型。该公司表示，MiMo-V2-Flash不仅支持深度思考，还具备联网搜索功能，既能与用户进行自然流畅的对话聊天，又能在需要实时数据、最新动态或资料核对的场景中发挥重要作用，为用户带来更加便捷、智能的使用体验。

据卢伟冰公布的小米自研MiMo系列的时间表，目前小米已经推出推理大模型MiMo-7B，视觉推理大模型MiMo-VL，原生端到端音频生成模型MiMo-Audio，端侧视觉语言大模型MiMo-VL-Miloco，具身大模型MiMo-Embodied。

AI天才少女罗福莉首次公开亮相

Xiaomi MiMo大模型负责人AI天才少女、前DeepSeek研究员罗福莉。

大模型负责人罗福莉在大会上首次公开亮相，这位AI天才少女、前DeepSeek研究员介绍，此次开源上线的小米MiMo-V2-Flash，具备三大特性。

她介绍，首先，MiMo-V2-Flash具备超强的代码和工具调用能力，利用Agent沟通的高效「语言」，让信息交互更加顺畅无阻；其次，它围绕极致推理效率精心设计模型结构，这是实现「高带宽」Agent协作的关键所在，为覆杂任务的协同处理提供了有力支撑；第三，它采用全新后训练范式，通过高效稳定的扩展强化学习训练，不断优化模型性能。

罗福莉进一步表示，小米MiMo-V2-Flash蕴含著超强基座潜力。尽管其总参数仅为309B，但在代码和Agent评测基准上，它已跻身全球开源模型Top2行列，在大部分评测基准上甚至超越了DeepSeek V3.2和K2-Thinking，而参数量却减少了1/2至2/3，真正实现了以小博大。

此外据介绍，MiMo-V2-Flash还具备极致推理效率，在全球顶尖模型的速度和成本象限中，它凭借低成本、高速度的优势脱颖而出，展现出强大的竞争力。

现有最高性价比的高性能模型之一

罗福莉并在社交平台上明确表示，「MiMo-V2-Flash已经上线。这只是我们AGI路线图上的第二步」。这一表态凸显了小米在AI领域的长远规划和技术雄心。

从市场影响来看，MiMo-V2-Flash的入局可能搅动现有开源AI模型的竞争格局。其官方公布的每百万输入token 0.1美元、输出token 0.3美元的极低成本，结合高达150 tokens/秒的推理速度，使其成为现有最高性价比的高性能模型之一。目前，该模型已在API平台限时免费开放，并以MIT开源协议在Hugging Face上发布了基础版权重。