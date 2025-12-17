Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人今年平均飞3次 逾六成住高星级酒店 日台泰居2026年外游三甲

更新时间：12:31 2025-12-17 HKT
发布时间：12:31 2025-12-17 HKT

旅游平台Trip.com年度旅游趋势报告指，2025年港人旅游需求持续强劲，平均外游飞3次，并展望2026年体验式旅游继续成为旅游核心驱动力。

据Trip.com航班数据显示，2025年港人平均每人外游飞 3次，较全球旅客平均2.4次高，当中短途航线占比达55%，复活节及圣诞节为全年出境高峰期。热门目的地仍以邻近的日本、韩国、台湾及泰国为主，东南亚及澳洲亦受港人欢迎；长线方面则以英国、意大利、法国及德国为首选。同时，大湾区旅游持续稳定发展，农历新年及复活节期间录得旅游高峰，热门目的地主要为能够以高铁直达的城市，包括深圳、广州、东莞、厦门等。

广岛釜山富国岛预订3位数增长

报告又指，除了传统热门地点，不少港人亦积极发掘小众目的地，追求更深度的旅游体验。其中，日本广岛、韩国釜山、越南富国岛等目的地的预订量均录得3位数的按年增长。另外旅客对旅游品质的要求显著提高，超过六成旅客选择入住高星级酒店。

2026年将至，据该平台近期预订数据，日本、台湾、泰国依然占出境旅游目的地三甲，中国内地及韩国紧随其后。从年龄层分析，年轻世代继续成为旅游市场的主要客源，其中千禧世代占比最高，达到42%，而Gen Z则以21%的占比显示出增长潜力。

来源：Trip.com
来源：Trip.com

体验式旅游及演唱会旅游热潮持续

报告又指，全球旅客热衷体验式旅游，据该平台数据显示，全球大型主题乐园如迪士尼、环球影城依然是旅客首选。各个海外大型主题乐园，包括日本环球影城、东京迪士尼乐园、东京华纳兄弟哈利波特影城及上海迪士尼度假区等是香港旅客热门预订的景点。以影视作品为主题的景点亦大受欢迎，例如哈利波特工作室、新世纪福音战士纪念展及曼谷侏罗纪世界等，均是影迷在2026年最喜爱的行程之一。

另一大趋势为演唱会旅游，越来越多乐迷专程飞往外地观看演唱会。该平台上有关演出的门票预订量按年增加，当中包括数个巡回演唱会如BLACKPINK 、G-Dragon [Übermensch]、SEVENTEEN [RIGHT HERE]  及GEM I AM GLORIA 世界巡回演唱会等。

报告指，香港依然是全球极具吸引力的旅游目的地，在Trip.com全球热门目的地中排名第七，仅次于东京、首尔、曼谷、台北、大阪及新加坡。

