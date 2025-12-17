Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

凯悦在港设首间安达仕酒店 拟2027年开幕 「对港市场信心从未动摇」

商业创科
更新时间：11:41 2025-12-17 HKT
发布时间：11:41 2025-12-17 HKT

凯悦酒店集团表示，旗下酒店品牌携手永泰地产（369）及资本策略（497）于香港开设首间安达仕（Andaz）品牌酒店，计划于2027年开幕。凯悦酒店集团亚太区总裁于德励（David Udell）表示，高端酒店竞争已从硬件比拼转向「个性」的较量，并称虽挑战仍存，但对香港市场的信心从未动摇。

香港凯悦酒店入住率近90%

据旅发局数据显示，2025年前10个月共录得约4,100万人次访港，按年上升12%。于德励指出，盛世经济相关政策对凯悦在港四间酒店带来利好，香港凯悦酒店入住率近90%，较去年增长3%，在过去两个月中，客房收入增长逾10%。

或推海边徒步等户外项目

惟内地客来港旅游模式有所改变，即日来回潮流兴起。于德励认为，破局的关键在于跳出「购物」的单一场景，笑称「疫情为数不多的好处是让世界认识到香港的郊外环境」，探索离岛及徒步都是吸引游客过夜的核心吸引力。他续说，未来安达仕酒店或将推出海边徒步等户外项目，打造独特的城市探索体验。

此外，本港零售市场虽仍面临复苏压力，而安达仕酒店旁将推出零售新地标Andaz Village。于德励提到，不同于传统商业体的奢牌堆砌，Andaz Village将定制适宜的业态组合。他又直言，「胃是情感的纽带」，因此对餐饮板块寄予厚望，将积极整合本地美食资源与国际顶级餐饮品牌。

