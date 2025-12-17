华纳兄弟探索传将拒绝派拉蒙天舞敌意收购 另特朗普女婿退出竞购

彭博引述消息报道，华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）计划拒绝派拉蒙天舞（Paramount Skydance）的敌意收购要约，原因是对融资和其他条款的担忧。

知情人士表示，在经过讨论并审阅派拉蒙的要约后，华纳兄弟董事会仍认为公司与Netflix现有的协议在价值、确定性和条款方面，胜过派拉蒙提出的方案，华纳兄弟董事会将敦促股东拒绝收购要约。华纳兄弟对派拉蒙要约收购的回应最早可能于周三提交。

忧融资方案及条款

报道指，华纳兄弟其中一个主要担忧，是对由大卫·埃里森(David Ellison)领导的派拉蒙提出的融资方案的担忧。知情人士表示，该股权由管理他父亲、亿万富翁拉里·埃里森(Larry Ellison)财富的信托基金作为后盾。由于这是一个可撤销的信托基金，资产可以随时被取出，如果发生这种情况，华纳兄弟可能没有追索权。

特朗普批评派拉蒙

另外，派拉蒙的一个支持者、由特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)领导的Affinity Partners周二向彭博表示，它正退出拟议的交易，理由是「两个强劲竞争对手」的参与。

特朗普周二较早时在社交媒体上批评派拉蒙，表示自埃里森家族今年较早时控制派拉蒙以来，他受到其CBS的待遇「远比以前糟糕」。埃里森家族曾吹嘘他们与总统的友好关系。

报道又指，华纳兄弟董事会又担心公司在获得监管批准可能需要一年或更长时间的情况下开展业务的能力。知情人士表示，派拉蒙并没有给予公司足够的灵活性来经营业务或管理其资产负债表。派拉蒙上周在一份文件中表示，它已经解决了华纳兄弟对公司在再融资债务方面的灵活性以及由埃里森家族作为后盾支付50亿美元违约金的担忧。

派拉蒙已经以其他方式调整了其条款，以回应华纳兄弟的要求。报道指，腾讯（700）的10亿美元融资已经撤回，原因是担心这笔资金可能导致美国监管机构的国家安全问题。

敌意收购出价每股30美元

华纳兄弟早前同意以每股27.75美元或约830亿美元(包括债务)的价格将其制片厂、流媒体业务和HBO出售给Netflix。华纳兄弟又计划在Netflix交易完成前将CNN和TNT等有线电视网络分拆给股东。在Netflix和华纳兄弟宣布他们的交易三天后，派拉蒙通过发起华纳兄弟股份的公开要约收购，直接向股东提出收购要约，提出以每股30美元或超过1080亿美元(包括债务)的价格收购华纳兄弟的全部股权。

派拉蒙表示，其每股30美元的华纳兄弟收购要约并非其「最终出价」，暗示它有空间提高。根据华纳兄弟与Netflix的协议，它不允许主动寻求其他竞标者的提案，但它可以考虑收到的提案。如果有更好的提案，它需要给Netflix机会提出更好的出价，以尝试维持现有交易。

