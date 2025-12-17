万宁退出中国市场 内地逾120间实体店明年1月15日全线停运

​万宁中国昨晚于官网公告宣布，线下及线上门店将停止营运，其中线下门店最后营业日为明年1月15日，线上万宁官方商城（小程序）则于本月28日停止营运，而线上万宁天猫旗舰店、线上万宁天猫保健品专营店、线上万宁京东旗舰店、线上万宁拼多多旗舰店将在本月26日停运，呼吁会员尽快处理积分。翻查资料，万宁自2004年进入内地市场，高峰期有200间门市。有内地消费者认为，万宁内地门市与香港门市逻辑不同，且商品与竞争对手屈臣氏及电商平台高度重合，完全没有差异化。

万宁中国：业务战略调整 转战跨境商城

公司指出，内地门店关闭是业务战略调整需要，而后续将转战跨境商城，其中跨境官方商城（小程序）、万宁跨境天猫旗舰店、万宁跨境京东旗舰店、万宁跨境拼多多旗舰店将继续提供服务，持续带来香港门店同款的跨境好物。

据官网资料显示，万宁作为香港最大型的健与美产品连锁店，拥有超过320间分店遍布港澳，同时亦有逾120间分店在中国内地。

万宁中国昨晚于官网公告宣布，线下及线上门店将停止营运，其中线下门店最后营业日为明年1月15日。

万宁中国昨晚于官网公告宣布，线下及线上门店将停止营运。

内地消费者：完全没有差异化

消息公布后，「万宁关闭内地所有门店」登上微博热搜榜第8位，有内地消费者表示，自己第一次接触万宁市在香港，认为万宁在香港是「刚需型药妆便利商店，门市密度高、面积不大」，对比之下，内地门市与香港门市逻辑不同，卖的东西还与屈臣氏、Sephora及电商平台高度重合，完全没有差异化，「根本无法面对高度内卷且被电商重构过的内地零售环境。」另有在广州的消费者表示，「我一直以为它早就退出了，刚来广州的时候到处都有万宁，现在好久没看到过了。」

万宁内地门市高峰期逾200间

翻查资料，万宁自2004年进入内地市场，于10月9日在广州天河城广场开设首间门店，此后逐步扩展，在华北、华东、西南市场开设了门市。 2011年，万宁在内地店数超过200间，涵盖33个城市。 内媒报道，万宁于2014年曾计划进行扩张，当时其高层表示，万宁将于未来3年在内地市场净增至少300间家市，即每年新开100间店。

翻查资料，万宁自2004年进入内地市场，在广州开设首家门店。（来源：万宁中国官网）

万宁进入中国市场历程。（来源：万宁中国官网）

不过，内媒《第一财经》报道指出，2020年万宁在中国的实体店已缩减规模，北京、上海及四川等地区有多间门市关闭。报道引述消息人士称，由于实体店成本高及各类竞争加剧，使万宁这类「健与美」连锁店受挫，加上当时受疫情影响，最终让万宁选择关店止损。

2020年万宁于上海最后一间门店关闭，部分货架上的货品已经售罄。（来源：第一财经）

2020年万宁于上海最后一间门店关闭。（来源：第一财经）

另外，该消息人士指出，万宁近年欠缺内地本地化管理，难以吸引年轻消费者；面对竞争对手屈臣氏有近4,000间门市规模优势，万宁已处于下风。随著电商崛起，包括屈臣氏在内的众多实体零售商同样面临转型挑战。

据万宁母公司DFI零售集团2024年业绩公告，由于业务重心从线下门市转向线上管道，万宁中国同店销售额下降，这导致其大部分线下门市关闭。

相关文章：惠康「网购店取」迎零售新战局 服务扩至逾200舖 推价格承诺最多平40%