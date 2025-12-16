昂瑞微挂牌暴涨1.6倍 持续亏损未令科创板投资者却步

据星岛环球网报道，12月16日，北京昂瑞微电子技术股份有限公司（简称昂瑞微，股票代号688790.SH）正式在上交所科创板挂牌上市。

截至收盘，其股价报于216.05元每股（人民币，下同），相较发行价83.06元每股上涨160.11%，总市值为215.04亿元。

虽不及摩尔线程（688795.SH）的首日表现，但对打新的投资者来说，昂瑞微仍可称得上是一只肉签，不过，对早盘从二级市场买入的投资者来说，却可能当天1手亏掉2400元。

此前，因国资股权转让程序问题、隐密的股东网络，以及剧烈波动的财务数据，昂瑞微的IPO之路笼罩疑云。现今随著上市成功，这家头顶专精特新「小​​巨人」的企业，也将接受资本市场的长期考验。

亏损现实与财务暗影

昂瑞微的核心叙事围绕著「国产替代」 展开。本公司主营业务为射频前端晶片、射频SoC晶片及其他类比晶片的研发与销售，在5G L-PAMiD模组市场，自称跻身全球前五名、国内第二。

其射频前端产品已进入荣耀、三星、vivo、小米、OPPO等主流手机品牌供应链；射频SoC晶片也成功导入阿里、拼多多、比亚迪等知名客户。而这动人故事背后，公司在财务与经营上面临的挑战又构成了另一幅图景。

持续亏损是公司最显著的标签，这也是其纳入「科创成长层」的原因。 2022年至2024年及2025年上半年，公司归母净利持续为负，截至2025年6月末，累计未弥补亏损超过12亿元。

2025年上半年业绩更是出现急刹车，营收年减32.17%。本公司坦言，业绩波动与主要顾客调整采购节奏有关。

昂瑞微的客户集中度持续在高位。 2022年-2024年，前五名客户销售收入占比均接近或超过70%。其中，光是科芯通讯和芯斐电子两家客户在2024年就合计贡献了超过54%的营收。这种依赖使得公司业绩极易受单一客户决策影响。

值得一提的是，在招股书中，「客户A」的数据引发了市场广泛关注。 2023年，其贡献的销售收入年增1325.68%，2024年为13%，但到了2025年上半年，则年比骤降至-73.54%。

这比「过山车」还来得刺激，商业合理性遭到质疑。昂瑞微对此的解释是客户“阶段性调整采购节奏”，但有市场人士认为，2023年的爆发式增长，是否为了满足上市前的业绩冲刺而进行的非正常交易？而后面的断崖式下跌，又是否暴露了其真实需求的不可持续性？

公司的存货资料也传递出另一个危险讯号。 2022年-2024年，公司在产销率下降超过13个百分点的情况下，存货余额反而增加42.6%。更反常的是，存货跌价准备提列比例不升反降。这种「销售疲软、存货激增、减损减少」的三重背离，在财务分析中极为罕见。

资本路径与治理隐忧

在昂瑞微上市前，市场更深层的疑问，指向了公司的历史沿革，一笔涉及国资的股权流转。

故事始于2015年3月。彼时，展讯通信作为清华大学控制的下属企业，从昂瑞微原实控人杨清华手中获得了11.62%的股权。

这笔交易的特别之处在于程序上的明显瑕疵──入股时既未取得国资审批文件，也未依当时有效的《企业国有资产交易监督管理办法》履行公开转让程序。

「先上车后补票」的模式在两年后的退股环节再度上演。 2017年11月，展讯通信将其持有的全部股权转让给钱永学控制的北京鑫科，作价10.76元/股，仍缺乏规范的国资审批流程。

而更耐人寻味的变化发生在半年后。 2018年5月，北京鑫科向外部投资者转让股权的价格已升至24.14元/股——恰好是先前受让价格的一倍。

这半年间，公司基本面是否发生了足以支撑估值翻倍的质变？招股书并未给予明确解释。只是披露了2021年，获得了清华大学一纸「未造成国有资产流失」的追认式批准。此外，昂瑞微的控制权结构也很有趣。实际控制人钱永学透过设定“特别表决权股份”，使其得以不高的持股比例掌控了公司的实际控制权。

同业公司的港股迁徙

昂瑞微上市后，市场又将关注的目光投向了另一家尚徘徊在资本市场入口的国产射频公司——飞骛科技。昂瑞微此番上市已算“迟到”，在它之前，卓胜微（300782.SZ）、唯捷创芯（688153.SH）、泰凌微（688591.SH）等同行早已完成资本化布局。

飞骛科技 也是中国射频前端领域不折不扣的「老兵」。根据业界报告，以2024年功率放大器（PA）及模组的出货量计算，飞骛科技已位居全球第一。

事实上，然而，这位「出货量冠军」的资本化之路上演了一幕「起大早赶晚集」的戏码。早在2022年10月，飞骛科技便向上交所科创板提交了上市申请，并完成了两轮问询回复。但在2024年10月，公司主动撤回了申请。

业界普遍认为，问询中涉及的实控人、科创属性、持续经营能力等方面的问题让公司感觉到了继续推进的压力。中国证监会官网资料显示，今年2月，飞骛科技也曾在深圳证监局办理辅导备案登记，但最终在8月向港交所递表。如今近4个月过去，尚未有进一步的资讯。

与昂瑞微不同的是，在近三年的上市准备中，飞骛科技实现了业绩扭亏。 2019年-2024年，公司分别实现营收1.16亿元、3.64亿元、9.16亿元、10.2亿元、17.17亿元、24.57亿元；对应净利润为-1.2亿元、-1.75亿元、-3.41亿元、-3.61亿元、-1.93亿元、7630万元。

《星岛》记者 叶紫 上海报道