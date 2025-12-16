证监会冻结Teamway幕后董事1.01亿元资金 涉及企业失当行为案

证监会公布，在涉及Teamway的企业失当行为案中，已从原讼法庭中取得法庭命令 ，冻结怀疑幕后董事吴国辉旗下银行户口超过1.01亿元的现金。针对吴的资产冻结令维持有效，直至有关Teamway的法律程序完结或法庭作出进一步命令为止。 此前，吴国辉及其他涉及人士同意就其失当行为支付1.92亿元，以重新分发予已除牌的康佰控股的独立公众股东作为赔偿。

当前的法律程序源于证监会对涉及Teamway的企业失当行为作出的调查。根据证监会所呈述的案情指，吴国辉及仰智慧在2015年透过代名人向Teamway的创办人收购该公司75%的权益后，取得了Teamway的控制权，继而成为幕后董事，并透过注入新业务以取代其原来包装业务的计划，把该公司变为一家空壳上市公司。

其后，吴及仰以幕后董事的身分，策划一系列损害Teamway利益的交易，违反了他们的受信责任。

证监会：Teamway前执行董事及前独立非执董同样违反其责任

证监会还称，Teamway七名前执行董事及三名前独立非执行董事批准上述交易，及容许吴或仰主导Teamway的事务，因而违反了他们的受信责任，同时该公司的前公司秘书就该等交易履行其职责时，同样涉及疏忽或罔顾后果。

证监会指，正寻求法庭向吴、仰及十名前董事发出赔偿令，承担Teamway及其附属公司所蒙受的5.32亿元损失，同时亦正寻求法庭颁令取消这些人士及前公司秘书的资格，以禁止他们担任香港任何上市或非上市法团的董事或参与该等法团的管理。