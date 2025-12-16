野村称中国AI行业持续突破 金山办公等已实现商业化变现

野村中国科技及电讯行业分析师段冰指出，当前中国AI领域技术即使面临美国先进芯片供应收紧的情况，行业仍保持良好发展势头，主因创新持续推进，算法、工程等领域不断突破，另外本土AI芯片研发成效也扎实。软件应用层面上，他提到金山办公等企业率先实现AI商业化变现，其研发的AI代理不仅助力业务扩张，还吸引大量新用户，成为行业典范。

AI应用市场有三大核心趋势

他认为，未来AI应用市场有三大核心趋势，一是大语言模型从文本向多模态发展，拓展功能与应用场景；二是AI从云端向边缘端延伸，逐步部署于智能手机、电脑及物联网设备；三是行业垂直领域AI模型加速发展，在教育、医疗、金融等领域的应用持续深化。

乘用电动车市场面临压力

新能源方面，野村中国新能源分析师张康指出，乘用电动汽车市场面临一定压力，明年电动汽车购置税或上调5%，将对电动汽车销量及电池需求带来影响。不过他认为市场仍有增长动力，插电式混合动力汽车未来五年要求升级，续航里程标准提高，预计其电池需求增速将高于实际预期。商用车电动化渗透持续推进，今年重型卡车电动化渗透率已接近20%-25%，且重型卡车电池体量大于乘用电动汽车，明年渗透趋势延续将进一步拉动电池需求。

中资匈牙利电池厂料快投产

海外布局方面，去年多家中国电池企业在匈牙利设厂，张康认为，明年有望逐步投产，助力中国电池企业抢占全球电动汽车市场份额。欧洲、中东、美国等海外市场需求强劲，AI数据中心驱动电池需求提升，中国企业在储能电池供应领域占据主导地位，将成为明年电池行业重要增长动力。供应端方面，原材料供应缺口有望收窄，叠加需求增长利好，原材料价格或有上涨空间，为行业发展腾挪空间。

明年医药行业亮点集中RNA

另一方面，野村中国医药保健行业研究主管张佳林表示，当前医药行业估值虽已回落40%至50%，但仍相对大市有溢价，中国医疗保健指数估值处五年低位，仍具潜力。他认为，行业长期增长动力充足，国内医药生态已成型，药企研发投入增速超海外同行，成本与效率优势明显，吸引海外企业前来购买技术。不过短期内，国内医疗器械渠道库存高、医保环境收紧，内需导向领域难现大幅反弹。



他又提到，明年行业亮点集中在RNA领域新动向、授权合作及药物临床进展，AI在药物研发、医学影像分析等医疗场景的应用潜力可期，商业保险动向也需重点关注。

针对互联网企业，野村中国互联网及媒体行业主管史家龙指出，阿里积极扩张业务推动中国电商市场迎来根本性转型，线上渗透率持续提升，其订单与高端客户占比颇高，预计阿里在整体电商市场份额将调整至33%，第三季受市场竞争影响毛利率承压，但电商市场整体增速提升至3%。