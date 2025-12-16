陈翊庭称逾300公司明年排队上市 未来10年推动亚洲市场与中国互联互通

港交所（388）行政总裁陈翊庭今日发表网志表示，今年香港新股市场已经迎来超过100家上市公司（包括今年全球最大的两宗IPO），融资总额已超过2,700亿元。展望2026年，目前上市科正在处理的上市申请超过300家公司。

与内地互联互通为港交所优势

陈翊庭表示，随著亚洲经济崛起这一长期大趋势持续显现，从全球供应链到科技集群都在向东转移，全球投资者自然而然会将目光投向亚洲，而新一代亚洲企业家也正在不断创造新机遇。

她提到，与内地市场的互联互通，是港交所与其他国际交易所相比最大的优势，因此未来必须继续巩固这一优势，不断优化与内地的互联互通，推动中国资本市场的进一步开放和人民币国际化进程。

同时，未来十年还要推动亚洲其他市场与中国机遇的互联互通，通过提升平台和区域合作，利用中国优势把亚洲资本与当今最大的机遇连接起来，打造具有全球吸引力的区域流动性池，把激动人心的亚洲机遇（例如东南亚市场）带到内地投资者面前，同时吸引更多亚洲投资者投资内地资本市场。

继续扩大上市公司的来源

港交所下一步将探索推出更多适合亚洲客户（尤其是散户和专业散户投资者）的产品，长远固定收益和货币领域也有巨大成长空间，今年亦已开始布局，对迅清结算进行了战略投资，但还有很多工作要做。大宗商品方面，将与市场各方共同努力，把香港建设成为亚洲大宗商品枢纽，满足不断增长的需求。

此外，港交所将继续扩大上市公司的来源，今年随著内地企业加速出海，来港上市的内地企业越来越国际化，半数在港上市的内地企业都有相当比例的业务收入来自境外。而且，港交所今年已经迎来多家来自印尼、哈萨克斯坦、新加坡、泰国和阿联酋的企业上市，未来将继续吸引更多国际公司（尤其是亚洲其他地区的公司）来上市，帮助全球投资者分享亚洲增长机遇。

