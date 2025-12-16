Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周大福人寿开通AlipayHK付款 减少繁复操作步骤

商业创科
更新时间：14:23 2025-12-16 HKT
发布时间：14:23 2025-12-16 HKT

周大福人寿与AlipayHK宣布合作，旗下应用程式成为香港首间人寿保险公司开通AlipayHK付款，客户毋须手动输入信用卡或账户信息，即可一键完成保费缴付，大幅减少繁复操作步骤以节省时间。

陆续开通更多支付方式

公司又指，将陆续开通AlipayHK支付方式，全面支持数码化新保单投保与续期保费缴交，进一步推动保险机构无纸化和数码创新。周大福人寿执行董事兼行政总裁叶文杰表示，AlipayHK在港拥有庞大活跃用户，双方合作可充分发挥协同效应，为客户带来更便利、高效、安全和生活化的缴费体验，未来亦将积极透过创新科技及跨界别合作，为客户在人生不同阶段提供更全面的支援。

AlipayHK行政总裁李咏诗则表示，目前公司超过450万活跃用户中，已有100万是理财用户，印证市民对数字化财富管理服务的认可，而此次与周大福人寿达成合作，正是基于用户日益增长的理财需求，通过数字支付解决方案重塑投保流程，让用户能够更高效地规划个人资产配置。

