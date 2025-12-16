煤气与华润隆地合作 拓「能源服务+智慧生活」业务版图

中华煤气（Towngas，003）与华润隆地签署战略合作协议，双方将结合Towngas全资附属公司名气通的电讯基建和人工智能（AI）解决方案，与华润隆地的物业场景、资产管理优势，共同拓展能源服务与智慧生活业务版图。

推动港资与央企合作示范项目

集团表示，双方高层将进行交流，聚焦绿色低碳转型、数智化建设、资产投资与产业协同三大议题，探讨在数据中心节能改造、智慧社区平台搭建、生活增值服务创新，以及大数据与AI应用等范畴的合作潜力，借此推动港资与央企协同发展的示范项目。

此外，双方将率先在既有物业的综合能源管理、数据中心绿色低碳改造、以及智慧社区AI解决方案试点等项目上开展合作，通过资源共享与技术融合，提升资产运营效能与用户服务体验。