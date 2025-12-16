SpaceX传IPO刺激估值翻倍 马斯克成史上首位拥6000亿美元富豪

马斯克旗下太空探索公司SpaceX据报筹备明年上市，令其估值大幅提升，并连带马斯克成为史上首位净资产达到6,000亿美元的富豪。

明年有望成「万亿美元富豪」

根据彭博亿万富翁指数显示，在SpaceX估值升至约8,000亿美元后，马斯克作为SpaceX创办人兼执行总裁，身价亦突破6,000亿美元。扣除适用于私人公司的流动性折扣后，马斯克持有SpaceX的42%股份价值3,170亿美元，较7月时升近一倍。此外，马斯克的财富亦受惠于其持有Tesla，该股今年累升近18%。

彭博又提到，如果SpaceX明年成功完成IPO，其估值目标为1.5万亿美元，将使马斯克持有的股份价值超过6,250亿美元，意味其有望成为全球首位「万亿美元富豪」。