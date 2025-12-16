福特放弃生产大型电动车 巨额拨备195亿美元 转攻混能车及小型电动车

美国汽车制造商福特汽车（Ford）周一表示，由于需求疲弱、成本高昂及特朗普政府的政策变化，将放弃生产大型电动车的计划，转而投资生产混能车和燃油车，以及更小及更实惠的电动车车型。有关举动预计将导致公司录得195亿美元拨备，当中大部分会于第四季入帐。

料电动车业务2029年录盈利

综合媒体报道，福特将不再生产F-150 Lightning的纯电动版本，并将重新设计为混能车。此外，福特也将转而专注于生产汽油和混能车型，预计到2030年，其全球混能车、增程型电动车和纯电动车销量占比将增至50%。

福特电动车部门负责人Andrew Frick在记会上表示，有关措施将可带动福特的电动车业务在2029年获得盈利。该部门去年亏损51亿美元，而且预计今年亏损可能会更加严重。

拒将未来拱手让给中国车厂

福特行政总裁Jim Farley更表示，「继续向那些我们明知不会盈利的产品投入数十亿美元是没有意义的，我们必须做出这个选择」。他又指，将于2027年推出的小型兼低成本电动车系列，仍然能与比亚迪（1211）等低成本中国电动车制造商竞争，不会将未来拱手让给中国车厂。

报道提到，美国电动车普及率落后于中国、英国和欧洲等地区，原因之一是美国政府对该行业的支持力度相对较弱。事实上，特朗普政府早前取消了原本有望促进电动车普及的激励措施和监管规定，其中包括电动车税收抵免政策已于9月结束。

有关变动令电动车需求在夏季和9月份激增，福特在10月时亦表示，第三季电动车销量按年增30%，但也只涉30,600辆，占其美国总销量不到6%。虽然该公司尚未公布第四季电动车销量，但外界估计美国电动车总销量将大幅下降。