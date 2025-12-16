Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

福特放弃生产大型电动车 巨额拨备195亿美元 转攻混能车及小型电动车

商业创科
更新时间：11:40 2025-12-16 HKT
发布时间：11:40 2025-12-16 HKT

美国汽车制造商福特汽车（Ford）周一表示，由于需求疲弱、成本高昂及特朗普政府的政策变化，将放弃生产大型电动车的计划，转而投资生产混能车和燃油车，以及更小及更实惠的电动车车型。有关举动预计将导致公司录得195亿美元拨备，当中大部分会于第四季入帐。

料电动车业务2029年录盈利

综合媒体报道，福特将不再生产F-150 Lightning的纯电动版本，并将重新设计为混能车。此外，福特也将转而专注于生产汽油和混能车型，预计到2030年，其全球混能车、增程型电动车和纯电动车销量占比将增至50%。

福特电动车部门负责人Andrew Frick在记会上表示，有关措施将可带动福特的电动车业务在2029年获得盈利。该部门去年亏损51亿美元，而且预计今年亏损可能会更加严重。

拒将未来拱手让给中国车厂

福特行政总裁Jim Farley更表示，「继续向那些我们明知不会盈利的产品投入数十亿美元是没有意义的，我们必须做出这个选择」。他又指，将于2027年推出的小型兼低成本电动车系列，仍然能与比亚迪（1211）等低成本中国电动车制造商竞争，不会将未来拱手让给中国车厂。

报道提到，美国电动车普及率落后于中国、英国和欧洲等地区，原因之一是美国政府对该行业的支持力度相对较弱。事实上，特朗普政府早前取消了原本有望促进电动车普及的激励措施和监管规定，其中包括电动车税收抵免政策已于9月结束。

有关变动令电动车需求在夏季和9月份激增，福特在10月时亦表示，第三季电动车销量按年增30%，但也只涉30,600辆，占其美国总销量不到6%。虽然该公司尚未公布第四季电动车销量，但外界估计美国电动车总销量将大幅下降。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
16小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
3小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
18小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
13小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
19小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
22小时前
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
「声梦」小花詹天文称宏福苑大火是「最好安排」惹祸 公开致歉认词不达意：会好好反省
影视圈
14小时前
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
金价银价癫升恐现「后遗症」 白银目标高见100美元 惟明年1月料迎大量沽盘
投资理财
6小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
18小时前